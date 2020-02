Sub 23: Jorge Newbery le ganó por penales a Barrio Norte y es finalista

Tweet El equipo de Fortín Olavarría dejó en el camino al Campeón del año anterior al empatar 1 a 1 en el tiempo reglamentario e imponerse en la tanda de penales por 4 a 1. El domingo 23 jugará la final ante Sansinena FC. El equipo de Fortín Olavarría dejó en el camino al Campeón del año anterior al empatar 1 a 1 en el tiempo reglamentario e imponerse en la tanda de penales por 4 a 1. El domingo 23 jugará la final ante Sansinena FC. El partido fue trabado, duro y los dos equipos no quisieron regalar nada por lo que se fueron al descanso al finalizar el primer tiempo sin abrir el marcador. Las emociones para la gran cantidad de público que acompaño llegarían en el 2T. Sobre los 12 minutos el mediocampista Marcos Villalba abrió el marcador con un disparo que el arquero Araujo no pudo contener. Habían pasado tan solo 4 minutos cuando Newbery empató con un disparo de Lisandro Presser desde los limítes del área que se metió junto a un palo e hizo esteril el vuelo del arquero Basualdo. Los minutos pasaron y el 1 a 0 no se movió por lo que tuvieron que definir el finalista desde el punto del penal. Los dos primeros penales de Jorge Newbery los patearon Enzo Aramendi y Tomás Rojas quienes convirtieron. Por el lado de Barrio Norte la suerte fue esquiva ya que Lautaro Alzamora y Elías Ferrer fallaron sus tiros y así el "celeste" se puso rápidamente arriba 2 a 0. El tercero del equipo de Fortín llegaría por obra de Elío Flores y el "trula" descontaría por el disparo de Axel Romero. El turnodel penal decisivo quedó en los pies de Lisandro Presser que la "pico" y con el 4 a 1 a favor convirtió el gol que le dio la clasificación a la final al equipo dirigido por Fabricio Echeverría. El domingo a las 21:20 horas se jugará la final entre Jorge Newbery y Sansinena FC y antes se disputará el encuentro por el 3° y 4° puesto entre Barrio Norte e Independiente. FORMACIONES Barrio Norte Jorge Newbery Francisco Basualdo 1 Juan Araujo Axel Romero 2 Ramiro Aramendi Juan Villanueva 3 Nahemías Martín Federico Muñoz 4 Rodrigo Guenchuales Bautista Pérez 5 Tomás López Ezequiel Spósito 6 Lisandro Presser Lucio Ustari 7 Federico Flores Marcos Villalba 8 César Lucero Elías Ferrer 9 Tomás Rojas Lautaro Alzamora 10 Tomás López Facundo Galván 11 Ismael Arancibia D.T.: Rúben Alzamora. D.T.: Fabricio Echeverría. Edgardo Sánchez 12 Elías Echeverría Maximiliano Scorza 13 Lautaro Betencour Braian Caro 14 Genaro Jarque Emmanuel Rodríguez 15 Gerónimo Echeverría Baltazar Arriola 16 Ramiro Nievas 17 Lucas Testa GOLES Barrio Norte Jorge Newbery Marcos Villalba (12′ S.T.). Lisandro Presser (16′ S.T.). DEFINICIÓN POR PENALES Barrio Norte Jorge Newbery Lautaro Alzamora (falló). Enzo Aramendi (gol). Elías Ferrer (falló). Tomás Rojas (gol). Axel Romero (gol). Elio Flores (gol). Lisandro Presser (gol). CAMBIOS Barrio Norte Jorge Newbery Maximiliano Scorza x Federico Muñoz. EXPULSADOS Barrio Norte Jorge Newbery No hubo. No hubo. ÁRBITROS Árbitro: Carlos Salomón. Asistentes: Julio Bandermey – Julio Ibáñez. Estadio: César Menéndez (Atlético Rivadavia). Próximo >