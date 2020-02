Confirman la muerte de un hombre por dengue y la de una mujer por sarampión en dos hospitales porteños

Tweet Una mujer de 50 años de La Matanza falleció por sarampión, mientras que un hombre de 73 años, oriundo de Avellaneda, murió por dengue. Ambos presentaban una condición muy endeble y se atendieron en el sistema privado de salud de CABA Una mujer de 50 años de La Matanza falleció por sarampión, mientras que un hombre de 73 años, oriundo de Avellaneda, murió por dengue. Ambos presentaban una condición muy endeble y se atendieron en el sistema privado de salud de CABA La situación sanitaria respecto al dengue y al sarampión en la Argentina claramente está in crescendo con el correr de los días. Y ahora alcanzó su pico más alto al confirmarse la muerte de dos personas por estas enfermedades. Se trata de una mujer bonaerense de La Matanza de 50 años que se atendió en el hospital universitario porteño Cemic y de un hombre de 73, que falleció en el reconocido Hospital Italiano también de CABA. Se trata de los primeros casos fatales en varios años. Según relataron las fuentes a las que tuvo acceso Infobae, los bonaerenses fallecidos presentaban una condición de salud muy endeble al momento del contagio. La mujer era trasplantada y había estado sometida a quimioterapia, mientras que el hombre llegó al hospital privado en condiciones críticas. Anteayer, Infobae describió la preocupante situación epidemiológica en varias provincias del país que se había extendido a toda la región, al punto de transformarse junto al coronavirus y al sarampión en los principales temas de agenda en la reunión de los ministros de Salud del Mercosur, celebrada en Asunción ayer miércoles 19. En varias provincias el dengue es una emergencia sanitaria En Argentina, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires confirmó 73 casos de dengue, dos de ellos autóctonos, es decir que no se trata de personas que hayan viajado a zonas con circulación del virus; en tanto la Ciudad de Buenos Aires reportó en lo que va del año 46 casos importados. En la provincia de Chaco ya hay 13 casos de dengue confirmados y otros 35 que están siendo evaluados; mientras que en Entre Ríos se detectaron 20 importados y 4 autóctonos. Para prevenir la propagación del virus, las distintas carteras provinciales y municipales llevan a cabo tareas de fumigación en zonas donde el mosquito puede reproducirse, además de campañas de concientización para que en los domicilios particulares se eviten tener potenciales lugares donde se puedan alojar las larvas del mosquito. La acumulación de agua en macetas y otros objetos contribuye a la proliferación del mosquito El país más golpeado por el actual brote epidémico de dengue es Paraguay, donde en lo que va de año se confirmaron 16 muertes, otros 89 decesos están en investigación, mientras los contagios son más de 4200, según el último reporte semanal de las autoridades sanitarias. Se trata de la epidemia más grave transmitida por el mosquito aedes aegypti en ese país, con epicentro en Asunción y el departamento Central, que abarca a las ciudades del cinturón urbano de la capital. Los ministerios de Salud de la Nación y de la Provincia tienen previsto publicar el reporte detallado de ambos casos mortales este viernes por la mañana, en el boletín epidemiológico semanal. Sarampión, una enfermedad erradicada que volvió El brote de sarampión en el país comenzó tímidamente en 2018 y en 2019 se expandió con fuerza. Según explicaron las fuentes consultadas, el muerto por sarampión sufrió una encefalopatía producto de la enfermedad, prevenible con vacunas. La noticia preocupa porque desde 1998 no había en el país muertes por esta enfermedad, que se transmite de persona a persona. El brote de sarampión en el país comenzó tímidamente en 2018 y en 2019 se expandió con fuerza. El último Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud de la Nación dio cuenta de 126 casos confirmados, desde la última semana de agosto hasta el 7 de febrero. Están concentrados en cuatro partidos del Gran Buenos Aires y en la Ciudad de Buenos Aires. La Provincia, en tanto, está en alerta por la proliferación de ambas enfermedades, pero en el caso particular del sarampión lo atribuyen a una débil campaña de vacunación del anterior Gobierno. El sarampión era una enfermedad olvidada, pero volvió por falta de vacunación El ministro de Salud, Ginés González García, dijo esta semana que "se está trabajando intensamente tratando de bloquear, revacunando. En algunos casos casa por casa hacemos la estrategia y estamos en alerta máxima”. Dengue en expansión En cuanto al dengue, aseguran que continúan con los operativos de fumigación, pero que la mejor herramienta contra el mosquito aedes aegypti (transmisor de la enfermedad) es el descacharrado para evitar la incubación de larvas. Según las últimas cifras oficiales, en el distrito bonaerense hay 96 casos confirmados, de los cuales 91 son importados. Un trabajador sanitario federal participa de una fumigación para evitar la proliferación del mosquito que transmite el dengue en la Escuela Nacional San Lorenzo, en un vecindario de bajos ingresos de San Lorenzo, Paraguay. 12 de febrero, 2020. Una herramienta que tendrían en carpeta en la Provincia es la producción pública de repelentes en una planta de La Plata. Esto daría acceso a la protección de un sector más amplio de la población que hoy no puede comprar estos productos. Las últimas grandes epidemias de dengue en el país ocurrieron en 2009, cuando hubo cinco muertos, y en 2016, cuando se contabilizaron oficialmente 11 decesos. Desde ese momento no se habían registrado nuevas muertes. Los casos de dengue mortal ocurren cuando el que contrae la enfermedad lo hace por segunda vez con una cepa diferente a la anterior, lo que puede desatar el dengue hemorrágico. Según se informó esta semana, en Misiones por ejemplo (una de las provincias más afectadas) hay actualmente dos cepas en circulación.