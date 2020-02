Enorme revuelo en Medicina por la posible eliminación de una cátedra troncal

Tweet Se trata de Histología A que, tras la jubilación de su titular, la exdecana Ana Lía Errecalde, quedó “acéfala”. Lo tratará el Consejo Directivo de la UNLP. Se trata de Histología A que, tras la jubilación de su titular, la exdecana Ana Lía Errecalde, quedó “acéfala”. Lo tratará el Consejo Directivo de la UNLP. Cuando todavía faltan semanas para el comienzo de las cursadas y cuando ni siquiera empezó a sesionar el Consejo Directivo, madruga en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) la primera polémica del año. Es que, según pudo saber este diario, las autoridades de esa unidad académica tendrían pensado eliminar la cátedra A de Histología -materia troncal y una de las más antiguas de la carrera-, “acéfala” desde que en abril del año pasado se jubilara su titular por 15 años y exdecana, Ana Lía Errecalde. La decisión, que ya estaría tomada, se trataría en la primera sesión del Consejo Directivo. Pero, antes de que eso ocurra, en Medicina ya hay quienes analizan llevar el asunto hasta el Rectorado. Como coincidían ayer profesores de la Facultad, tras la jubilación de Errecalde, el paso natural hubiese sido nombrar como titular interino al adjunto con más años de antigüedad hasta tanto se sustanciara el correspondiente llamado a concurso. Nada de eso sucedió en este lapso. Y por eso, para muchos en 60 y 120 la noticia -que se conoció el lunes- desentonó como un solo de batería en una sala de hospital: la cátedra A de Histología sería disuelta para adosarla a la B, y el titular de esta última, el Dr. Héctor Del Zotto, se pondría al frente de una cátedra única. “Es una decisión política de la gestión”, confiaron fuentes con llegada al Decanato ¿Qué motivos justifican la medida? Aunque - pese a los recurrentes intentos de este diario- las máximas autoridades de Medicina evitaron responder, fuentes con llegada al Decanato confirmaron que “se debe a una decisión política de la gestión, que todavía no es oficial y será tratada en el Consejo Directivo”. “Esto es una barbaridad académica”, disparó ante EL DIA Errecalde, para quien se ejerce una “persecución política” contra “mis discípulos”. Agregó la extitular de Histología A que “en la cátedra todos están muy angustiados, porque se pierde un cargo de profesor titular con dedicación exclusiva, lo que a su vez perjudica a quienes están por debajo, por ejemplo a gente que hoy trabaja ad honorem y podría acceder a un cargo rentado”. Para la exdecana, “es injusto por donde se lo mire, es algo que nunca pasó, porque siempre que un profesor titular renunciaba o se jubilaba se nombraba como interino al adjunto de mayor antigüedad hasta llamar a concurso. Y en Histología A hay tres adjuntos que están en perfectas condiciones de hacerse cargo, nada justifica la eliminación”. Los tres adjuntos de la cátedra que se pretende eliminar son la Dras. Ana María Inda, Marcela García y el Dr. Félix Corro ns.Inda, con 16 años en el cargo, es la de mayor antigüedad. Cuando se jubiló Errecalde “debería haber asumido” como titular interina. Pero el lunes pasado, minutos después de tomar exámenes finales en la Facultad, le comunicaron la “decisión tomada”: el Secretario Académico “nos convocó a su despacho, junto a la Dra. García, para informarnos esto que, dijo, era una resolución de la gestión y que van a llevar la propuesta al Consejo”, detalló Inda. “Planteamos que no estábamos de acuerdo, porque al renunciar Errecalde le correspondía a la Dra. Inda el cargo de titular interina, como históricamente ha sido en esta Facultad”, intervino García, adjunta de Histología A desde hace una década e investigadora de la UNLP a cargo de un proyecto para cicatrizar heridas crónicas a partir del uso de células madre, patentado en conjunto con La Sorbona de París. La medida, se presume, podría impactar en el proceso de enseñanza-aprendizaje de una materia que en el primer año supera los 5.000 alumnos. “Histología A se enfocaba en lo práctico, con grupos reducidos y clases presenciales en las que el alumno experimentaba con el microscopio; Histología B es más teórica, usa más pantallas que microscopios para llegar a más estudiantes, y en esa dinámica se va perdiendo la relación docente-alumno”, comparó Errecalde, que se manifestó como “muy preocupada”. “Nos ponen a dedo a un titular, al que, de hecho, ya estamos respondiendo para organizar las cursadas de marzo”, ahondó García, quien junto a Inda analiza solicitar una audiencia en 7 y 48 para exponer el caso ante la Presidencia de la Universidad. La incertidumbre también caló fuerte entre alumnos, graduados y ayudantes diplomados de Histología A. Tanto es así que prevén reunirse hoy en la Facultad de 60 y 120: “Hay preocupación entre los docentes por su continuidad laboral. Queremos conocer cuál es la fundamentación de todo esto que seprecipitó”, confió un representante de los graduados. Para Marisa Cobos, consejera directiva por los profesores de Medicina, “la preocupación es lógica. Al desaparecer la cátedra, se eliminan cargos y se le quita el derecho a un grupo de personas para postularse a la titularidad. Acá hay todo un plantel docente al que se le impide la posibilidad de progresar”. En esa línea, añadió Cobos que “lo más sano” sería ir a concurso, en lugar de eliminar una cátedra “con una historia riquísima en producción científica y docencia”. Profesores, graduados y estudiantes siguen el caso con preocupación Consultada sobre los motivos de la medida, la consejera directiva observó como “llamativo” que, en el inicio del ciclo académico, se pretenda disolver “la cátedra de una exdecana, opositora a la gestión actual”. Para ella, se trata de un eslabón más en una cadena de "noticias desagradables, como aquella que tuvimos en el cierre de 2019, cuando -como informó este diario- se le pidió la jubilación a 24 profesores, entre ellos al exdecano, Jorge Martínez. Y ahora pasa esto con Histología A. Son muchas cosas, todas llamativas y no hay ninguna justificación". Como se indicó, EL DIA preguntó por los argumentos de la decisión a las autoridades de Medicina, quienes prefirieron el silencio.