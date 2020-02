Trenque Lauquen: Preocupa el manejo del agua en La Pampa y la posible afección de distritos de la zona

Tweet Tras la aprobación en el Concejo Deliberante del proyecto del Bloque Renovación y Cambio – UCR que aborda el tema, se enviaron copias de la resolución al Gobierno provincial, las Cámaras de Senadores y Diputados de la Nación y de la Provincia, el Ministerio de Infraestructura y los HCD de Pellegrini, Salliqueló, Tres Lomas, Pehuajó, Rivadavia y Villegas. Tras la aprobación en el Concejo Deliberante del proyecto del Bloque Renovación y Cambio – UCR que aborda el tema, se enviaron copias de la resolución al Gobierno provincial, las Cámaras de Senadores y Diputados de la Nación y de la Provincia, el Ministerio de Infraestructura y los HCD de Pellegrini, Salliqueló, Tres Lomas, Pehuajó, Rivadavia y Villegas. Un proyecto recientemente ingresado y aprobado en el Concejo Deliberante de Trenque Lauquen volvió a poner en el centro de la discusión pública el tema del manejo del agua en la región y las provincias limítrofes al territorio bonaerense, macándose la preocupación que hay por posibles futuras derivaciones desde La Pampa. Según se informó desde el HCD, el Bloque Renovación y Cambio – UCR presentó semanas atrás un proyecto de resolución que marca que se vería con agrado que “el Gobierno Provincial intervenga ante las canalizaciones que se encuentra realizando el gobierno de la Provincia de La Pampa, a fin de derivar aguas hacia nuestro territorio”. Dicha iniciativa ya está formalmente aprobada y marca en parte la inquietud que hay no solamente en el ámbito de los productores rurales, por un lado por las posibles derivaciones de agua que podrían darse hacia la región sin que haya una salida eficiente al mar, y por otra parte por el hecho de que cuestiones como estas no pasen por canales institucionales como lo son los comités de cuenca. Escenario Hoy por hoy en el plano regional se reciben los derrames del Río V, que bajan desde Córdoba a La Pampa y luego ingresan a la provincia de Buenos Aires llegando al distrito de Trenque Lauquen tras pasar por Villegas y Rivadavia. Mientras tanto, desde el oeste pueden darse derivaciones desde La Pampa, pasando por el partido de Pellegrini, aunque por escurrimiento natural, cuando el caudal de agua en suelo pampeano es muy grande, siendo una preocupación el hecho de que estos derrames naturales pasen a darse en buena parte por canalizaciones que apuren el escurrimiento y hagan más complejas determinadas situaciones y causen excesos hídricos en el ámbito de Trenque Lauquen. Un punto central en todo esto es una cuestión histórica dentro de la temática y es que todas estas derivaciones tienen como destino el complejo lacunar Hinojo-Las Tunas, que no tiene una salida importante, más allá del Canal Jauretche, el cual está calificado por distintas fuentes consultadas como una alternativa “chica y que funciona mal”, insuficiente para contrarrestar situaciones de emergencia. El proyecto Concretamente, el proyecto de Renovación y Cambio – UCR pone atención en “el Decreto N° 3701 del Gobernador de la Provincia de La Pampa, convocando a la realización de un estudio de impacto ambiental, para avanzar en la canalización desde las llamadas Lagunas de Cabreros hasta la estancia La Aurora, al Este de Quemú Quemú (Exp. N° 3505/99 HCD.)”; y considera que “en un plazo no superior a los noventa días se terminaría el estudio, lo que habilitaría la audiencia pública y el posterior llamado a licitación de la obra”; así como “que de esta manera la Provincia de La Pampa modifica su política hidráulica establecida hasta el año 2017 en esa zona, al pretender que parte de los excesos se destinen a la provincia de Buenos Aires”; y que “dichos excesos afectarán los distritos de Pellegrini, América, Trenque Lauquen, etc., como así también aquellos que se encuentran aguas abajo”. Por ello se propuso sancionar como resolución que se “vería con agrado que la Provincia de Buenos Aires, a través de su organismo competente adopte las medidas administrativas y judiciales pertinentes, a fin de que: 1) Se evite que la provincia de La Pampa lleve adelante la canalización entre Lagunas de Cabreros hasta la estancia La Aurora, al Este de Quemú Quemú; 2) Se realicen obras tendientes a crear reservorios de agua provenientes de la provincia de La Pampa a la altura del Meridiano V -zona limítrofe con la provincia de Buenos Aires-; 3) la realización de cualquier obra pública que ponga en riesgo la integridad de los distritos del oeste de la provincia de Buenos Aires, como de sus habitantes”. Dicha iniciativa ya fue aprobada. Y además se propuso remitirse copias de la misma al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, a las Cámaras de Senadores y Diputados de la Nación y de la Provincia, al Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios de la Provincia, a la Dirección Provincial de Hidráulica, a los HCD de Pellegrini, Salliqueló, Tres Lomas, Pehuajó, Rivadavia y Villegas, y a la Sociedad Rural de Trenque Lauquen. Copias que ya fueron enviadas. La obra de los Daneses Con todo esto, cabe recordar que el movimiento del agua en suelo pampeano se viene discutiendo desde hace tiempo, marcándose en más de una oportunidad como inconclusa la obra conocida como de los Daneses. “Debemos terminar de una vez por todas esta obra. Después llegan las inundaciones y se realizan parches a una obra que es sumamente importante para los pampeanos”, declaró el diputado nacional por La Pampa Martín Maquieyra, en un artículo de La Arena de agosto del año pasado. En esa época el citado diario ya marcaba que “la obra de los Daneses es centro de una polémica entre el gobierno nacional y el provincial”. “El proyecto comenzó a realizarse a través del Instituto Hidráulico Danés. Nación se comprometió en 2003 a hacer la obra y financiarla en su totalidad, y el gobierno pampeano pagaría las expropiaciones de campos, y luego le sería reintegrado el dinero. La obra costaría 1.900 millones entre expropiaciones y obras”, se señaló. En tanto, se agregó que “en 2017, el gobierno provincial urgió a la Nación para que ponga en marcha la segunda etapa de la obra, enclavada en cercanías de Quemú Quemú y fundamental para evitar las inundaciones en esa zona de La Pampa, sin obtener respuestas positivas”. Y que "en aquel entonces, el ministro de Obras y Servicios Públicos pampeano, Julio Bargero, le había enviado una nota a Pablo Bereciartúa, quien se desempeñaba como subsecretario de Recursos Hídricos de La Nación, en la cual dejaba constancia que se había entregado la totalidad de la documentación referida a la obra". Inquietud Hoy sigue preocupando qué puede llegar a ocurrir con el manejo del agua en la vecina provincia. "Lo que hacen ellos es tratar de contener los derrames que tienen y después ir largándolos, pero como La Pampa está más alto que la provincia de Buenos Aires, con que se enfoque un poco, el agua siempre viene", comentó el dirigente de la Sociedad Rural de Trenque Lauquen Ignacio Kovarsky, marcando que tanto la provincia de Córdoba como La Pampa "siempre hicieron obras para derivar el agua a los demás", y que "la preocupación hoy pasa por que las derivaciones afecten a los partidos de la región".