Se conocieron los resultados de la autopsia al nene asesinado en Puerto Deseado

En la tarde del viernes, el ministro de Seguridad de Santa Cruz anunció las conclusiones del estudio al cuerpo. Se espera la llegada de su padre desde Salta hoy por la noche. Qué se encontró en el rastrillaje a la zona del hecho En la tarde del viernes, el ministro de Seguridad de Santa Cruz anunció las conclusiones del estudio al cuerpo. Se espera la llegada de su padre desde Salta hoy por la noche. Qué se encontró en el rastrillaje a la zona del hecho Hoy por la tarde, el ministro de Seguridad de Santa Cruz, Lisandro de la Torre, anunció en conferencia de prensa los resultados de la autopsia al niño de 4 años que fue asesinado luego de que su madre fuera violada en una cueva costera de la zona de Punta Cavendich en Puerto Deseado. El estudio practicado hoy confirmó que el chico perdió la vida por una hemorragia interna producto de politraumatismos de cráneo realizado con un elemento contundente que causó la muerte. El ministro destacó que "la información relacionada con los resultados de la autopsia se pueden difundir porque es una medida probatoria que no entorpece la investigación en proceso". El cuerpo del menor fue encontrado ayer sobre rocas frente al mar en un rastrillaje luego de que su madre, M.M, apareciera en Puerto Deseado con un fuerte golpe en su cabeza, con un sangrado profuso. Una vecina la socorrió y llamó a una ambulancia. Tras ser contenida en un hospital local, pudo declarar: contó cómo uno abusó de ella, y el otro tomaba a su hijo y lo amenazaba con un cuchillo en la garganta. Pudo dar sus descripciones, hombres jovenes de no más de 25 años, de baja estatura. Así, un artista policial trazó dos identikits que ilustran esta nota. Comenzó un operativo cerrojo en Puerto Deseado y en las ciudades aledañas, con una causa por abuso sexual, lesiones y homicidio. Dos sospechosos fueron aprehendidos a comienzos del mediodía: uno en Puerto Deseado, el otro en Caleta Olivia, según fuentes cercanas a las fuerzas de seguridad de la provincia. Los identikits del caso. De La Torre contó también que se encontraron elementos que podrían ser de los sospechosos detenidos hoy en un rastrillaje en Punta Cavendich. Además se realizaron varios allanamientos. La Policía de Santa Cruz investiga el caso. Así, el trabajo del fiscal del caso, Horacio Quinteros, apunta a obtener pruebas para vincular o no a los aprehendidos más allá de su similitud con el identikit. "Tenemos personal abocado a la investigación que viene llevando adelante un trabajo profesional. Con la Justicia nos encontramos en constante relación y llegó personal de Río Gallegos y Caleta Olivia para fortalecer los equipos", destacó le ministro. Hoy a las 21:20, la pareja y un hijo de M.M. aterrizarán en el aeropuerto chubutense de Comodoro Rivadavia para ser trasladados por el intendente de Puerto Deseado hasta la ciudad santacruceña, en un vuelo que comenzó en Salta con una escala en Aeroparque. En tanto, una hija mayor de M.M., oriunda de Rosario de la Frontera, voló por su cuenta y también se dirige al lugar. El Gobierno de Santa Cruz colaboró con el costo de los pasajes. La víctima estaba en Santa Cruz para visitar a su hijo mayor, un militar destinado al Regimiento de Tanques Nº 9 en la ciudad de Puerto Deseado. Mientras tanto, M.M. permanece en un hospital con apoyo psicológico. Por otro lado, los vecinos de Puerto Deseado convocaron a una marcha a las seis de la tarde de hoy para pedir justicia por el caso. El hallazgo de pruebas en los allanamientos que comenzaron esta tarde determinarán la fuerza de la imputación contra los dos aprehendidos.