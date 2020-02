Este es el argentino que está cada vez más cerca de la NBA

Tweet Mientras muestra flashes de crack en Barcelona, Leandro Bolmaro decidió volver a presentarse al draft con grandes posibilidades de ser elegido en primera ronda. Cuáles son los cinco equipos que más lo quieren y las dudas por la cláusula de salida Mientras muestra flashes de crack en Barcelona, Leandro Bolmaro decidió volver a presentarse al draft con grandes posibilidades de ser elegido en primera ronda. Cuáles son los cinco equipos que más lo quieren y las dudas por la cláusula de salida Por Julián Mozo "Todo viene siendo muy rápido para Leandro Bolmaro. Demasiado, quizás. “Imaginate que hace dos años y medio ganaba un interasociativo con Almafuerte, su club de Las Varillas…”, recuerda su padre Osvaldo para poner en contexto cómo ha sido el meteórico ascenso de su hijo, la gran joya de la cantera argentina que ya ha impactado en un Barcelona lleno de estrellas y hoy es el mayor proyecto NBA que tiene el país junto a Facundo Campazzo (su gran contra en su muy alta cláusula de rescisión en el Real Madrid). Este cordobés de 19 años ya se había destacado la temporada pasada en la filial blaugrana de segunda división (LEB Oro) y en la actual aprovechó las lesiones de los bases del primer equipo catalán para terminar jugando algunos minutos de enorme producción y calidad, tanto en la liga española como en Euroliga. Esta explosión, incluso en una posición (armador) que no es naturalmente la suya (es escolta), ha terminado de convencer a muchos equipos NBA que su talento es excelso y que eso requerirá invertir una elección de primera ronda en el draft que se realizará el 25 de junio en Nueva York. Según averiguó Infobae con diversas fuentes de tres países, son al menos cinco los equipos muy interesados en Bolmaro: Philadelphia, Denver, San Antonio, Phoenix y Boston. Lo siguen día a día para quedarse con sus derechos en la selección que cada año hace la NBA para reforzar a sus equipos. El tema candente del momento pasa por la cláusula de rescisión. Hay dos versiones muy distintas: el círculo íntimo del chico asegura que es “súper accesible” y versiones desde Europa y la NBA la ubican en un número que incluso puede perjudicar sus chances inmediatas de llegar a la mejor liga del mundo. En esta nota desgranaremos cada uno de los temas para explicar cuál es el presente y el posible futuro de este talento que está llamado a ser uno de los 12 nombres de Argentina para Tokio 2020 tras quedar afuera del Mundial 2019. Bolmaro es un chico de 2m00 (descalzo, casi 2m03 en zapatillas) que “tiene una combinación que no se ve mucho en jugadores argentinos. Primero, una habilidad atlética del máximo nivel, producto de su genética y de que practicó atletismo hasta hace pocos años. Además cuenta con una gran visión de juego, puede pasar muy bien la bola, su tiro está muy buen para la edad y puede jugar las tres posiciones del perímetro (base, escolta y alero). También hay que sumarle que todo lo despliega con una sonrisa porque ama jugar el básquet”, describe Pepe Sánchez, quien justamente lo convenció de dar el primer gran salto, cuando dejó su ciudad natal para mudarse a Bahía Blanca y jugar en la organización que preside el campeón olímpico. En Weber Bahía Basket empezó a destacarse a nivel nacional jugando la Liga de Desarrollo, en abril de 2018 participó del prestigioso Nike Hoops Summit en Portland –con el combinado internacional enfrentó a la selección estadounidense de Zion Williamson y varios otros prospectos que hoy están en la NBA-, en mayo se anotó en el draft con apenas 18 años para testear el interés de los 30 equipos y dos meses después era el sorprendente fichaje de uno de los clubes top del Mundo (Barça). Tras una primera temporada en segunda división, en la cual brilló jugando para la filial blaugrana, las lesiones de los bases del primer equipo (Thomas Heurtel y Kevin Pangos) le dieron minutos inesperados que Cebolla –como le dicen en Las Varillas- aprovechó al máximo para meterse de lleno en la mira de los equipos NBA. “A todos nos sorprendió lo que pasó. Creíamos que en el primer año jugaría algunos minutos en LEB Oro y terminó en 30. Al siguiente pensamos que seguiría en LEB Plata porque el equipo había descendido y terminó siendo el base, por momentos, del conjunto principal, rodeado de estrellas. Muy loco todo”, analiza el padre. Ultimamente sus oportunidades no han sido tantas, por eso “Leandro se ha bajoneado un poco, más que nada porque quiere jugar, sea en el equipo principal o en LEB”, informa Osvaldo. Infobae averiguó que Manresa hizo una oferta por él ante la lesión de su base Frankie Ferrari. Quería una cesión, pero Barcelona dijo que no. La misma respuesta tuvieron los pedidos de préstamo de Obraboiro, Bilbao y Fuenlabrada. El serbio Pesic, reconocido y experimentado coach de 70 años, se negó porque dijo que lo usaría, algo que no ha pasado demasiado últimamente. Esto generó un pedido hacia el Barsa que, si el chico no tendrá minutos en el primer equipo, le permitan tomar ritmo en la LEB Plata. “Leandro necesita jugar. Cuando lo hace le cambia el humor”, asegura el papá, a quien recurrimos para saber cómo siente y piensa el hijo, ya que Barcelona mantiene la prohibición (para el jugador) de hablar con los medios de todo el mundo. “A veces nos preocupamos y hasta nos ponemos mal, porque nos enteramos que sufre, pero cuando le preguntamos nos dice que no nos preocupemos. Es un chico con mucha determinación y siempre le mete para adelante”, resalta Osvaldo desde Córdoba. La falta de consistencia en el tiempo de juego no preocupa tanto pensando en la NBA. “Su status ya está cimentado”, asegura un reclutador, quien considera que lo que ya demostró –sumado a su potencial- lo puso en el radar grande. Por eso Igor Crespo, su representante, ya ha decidido que vuelva presentarse en el draft. La novedad aún no fue anunciada públicamente, pero es un hecho. Bolmaro será uno de los tantos jugadores que mandará una carta declarándose elegible, lo que deben hacer todos los jugadores menores de 22 años. Esta vez, a diferencia del año pasado, será muy difícil que se baje (en 2019 lo hizo), porque los intereses son muchos y fuertes. El año pasado, por caso, los Spurs habían prometido seleccionarlo al final de la primera ronda pero como cambiaron de opinión y ofertaron una segunda ronda tardía, Crespo y su agencia decidieron sacar el nombre del chico (hay tiempo hasta 10 días antes del draft). En realidad, técnicamente, a Bolmaro aún le quedan cuatro años (2020, 2021, 2022 y 2023) para ser seleccionado. En los tres primeros debe mandar la carta (como early entry) y, cuando ya tenga 22, ya no será necesario, es la edad que te pueden elegir aunque no quieras. Y ahí se presenta una clave. El draft es un juego de ajedrez en el cual no sólo los equipos buscan lo mejor (o lo que más necesitan). También los jugadores más importantes, que buscan ser seleccionados por los equipos que más les convienen y no quedar presos de una selección que quede en el olvido. “Fijate lo que le pasó a Scola: lo tomó San Antonio, que siempre tuvo dudas, y recién Luis pudo llegar a la NBA cinco años después de ser seleccionado”, ejemplifica Bolmaro padre. Hoy todo parece indicar que en esta edición Leandro no retirará su nombre, porque sus acciones subieron y no parece ser la clase más fuerte para un draft. Es decir, tiene más chances de ser elegido alto. Incluso hay más certezas de que caerá en primera ronda. La mayoría de las predicciones (mock draft) lo ubican entre el puesto 20 y 27. El de ESPN, quizá el más importante, lo menciona en el pick 22 y el de Sports Illustrated en el 24, por ejemplo. Periodistas prestigiosos que siguen el “semillero” NBA, tanto de Estados Unidos como en el extranjero, lo tienen muy en cuenta. Jonathan Givony y Mike Schmitz, los analistas principales del draft que tiene ESPN, han viajado hasta España para verlo en vivo y destacaron, en sus notas o posteos en redes, imágenes de partidos y conceptos sobre el juego y las chances de Leandro. Incluso, el chico viene subiendo en sus distintas predicciones que ambos armaron. Schmitz, por caso, lo mencionó como el cuarto mejor talento internacional aunque si sacamos a Lamelo Ball y RJ Hampton, dos que juegan afuera pero son estadounidenses, Bolmaro estaría segundo entre los extranjeros. “Para la mayoría de los equipos, Bolmaro es el segundo talento internacional, sólo por detrás del israelí Deni Avdija (NdeR: alero de 2m09 y 19 años que juega en Maccabi) e incluso por encima de los dos bases franceses”, asegura un scout que trabaja para un equipo NBA pero pide reserva en su nombre. Se refiere a Theo Maledon y Killian Hayes, dos armadores muy atléticos de 1m95 que se destacan en su país. Tres reclutadores, sin dar sus nombres (los equipos se lo prohíben), se animaron a pronosticar para Infobae que Bolmaro estará en primera ronda. “Sí, hay mucho olor a primera rueda. Hay más interés del que hubo por (Gabriel) Deck y (Máximo) Fjellerup, los dos últimos argentinos que tuvieron buenas chances de ser seleccionados”, aporta uno de los que trabaja para un equipo del Este y viene siguiéndolo muy de cerca a Leandro. “Yo me inclinaría más entre los picks 25 y 30, aunque quizá alguno arriesgue con algo más alto”, cree otro del Oeste. En el círculo íntimo del jugador son incluso más optimistas. Infobae también contactó al periodista Givony, quien hizo su aporte. “Sí, es verdad que los interesados son muchos, pero es demasiado temprano para mencionar equipos y para aventurar un pick. De acá a esa fecha pueden pasar muchas cosas, con Bolmaro y el resto de los seleccionables. Algunos suben y otros, bajan”, comunicó. Los cinco equipos mencionados han dado distintas pruebas del interés, que no quieren decir que lo vayan a elegir, pero sí hablan de un seguimiento fuerte. También hay otros que pueden estar agazapados, para sorprender. “No descartes Dallas”, tira otro que trabaja para una agencia internacional y escucha comentarios de varios reclutadores. Consultado un scout de los Mavs, prefirió el silencio. “Mi trabajo no me permite comentar…”, se excusó. “Para mí, todo dependerá de cuál sea la cláusula de salida”, agrega otro sobre el tema que domina la escena en radio pasillo. Lo dicho antes: al menos tres scouts NBA aseguraron que la cifra para rescindir es elevada. Uno dijo 1.500.000, otro 2.300.000 y el último, la friolera de 2.500.000. Si así fuese, eso podría bajar sus acciones para el draft y, además, complicaría la salida porque los equipos NBA, por ley, hoy sólo pueden pagar 750.000 dólares, 775.000 en la próxima campaña. Lo que generaría que el jugador (o quien sea) deba absorber el resto. Y con un contrato de rookie elegido en el draft eso no es nada fácil. Sin embargo, desde el círculo cercano al jugador lo niegan vehementemente, incluso el padre aseguró “las cifras que se andan diciendo no son las reales”. Infobae pudo averiguar que la cifra del buyout sería de 900.000 dólares. Y si ese fuera el caso, el panorama variaría drásticamente y Bolmaro podría ser NBA tan rápidamente como en octubre porque se trataría de una salida razonable. ¿Por qué tantas diferencias en las cifras? “Quizá sea el Barcelona el que filtró esos montos para espantar interesados, tal vez sea una agencia rival que busque embarrar la cancha o sea la del chico, que dice un número distinto para tapar un error de haber permitido una cláusula tan elevada”, intenta razonar uno de los reclutadores. La verdad saldrá a la luz en breve. Tan tarde como el 25 de junio, cuando el comisionado Adam Silver anuncie las elecciones en el Barclays Center. “Pero, claro, si Leandro está disconforme y quiere irse, la otra opción es seguir el camino de (Rodions) Kurucs”, agrega otro scout sobre el caso del letón, quien pidió irse del Barsa a los 20 años luego de numerosas promesas incumplidas (Pesic no lo usaba) y hoy tiene un mejor lugar en la NBA (13 minutos de promedio). El ala pivote se presentó al draft 2018, fue elegido por los Nets en el puesto 40 y no esperó para irse. Le quedaba un año más de contrato, pero llegó a un acuerdo con el Barcelona para rescindirlo y firmó por 7.3 millones de dólares y cuatro años en Brooklyn. Claro, para todo esto falta mucho y nadie quiere que hoy esta especulación tape lo que puede pasar en pocos meses. “De cualquiera manera, en Argentina pueden estar satisfechos. Tengo la seguridad que Bolmaro derribará la puerta y será el próximo argentino en la NBA. Tarde o temprano, llegará. 