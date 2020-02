El Apertura de Inferiores comenzará el sábado 21 de marzo en la Liga del Oeste

Tweet Así quedó estipulado tras la reunión que los clubes mantuvieron en la sede de calle Avellaneda . Una semana antes, el sábado 14 de marzo se jugará la 1° fecha de la Liga Infantil y el 21 de marzo empezará a rodar oficialmente la pelota. Así quedó estipulado tras la reunión que los clubes mantuvieron en la sede de calle Avellaneda La reunión que se realizó en la sede liguista tuvo la presencia de la Mesa Directiva, dirigentes y entrenadores de Inferiores que tuvieron un fuerte debate sobre todo en el tema Selecciones, según contaron a Master News algunos dirigentes allí presentes. La idea que surgió de la Mesa Directiva es presentar este año los seleccionados de Sub 13, Sub 15 y Sub 17 por lo que los clubes tendrán que trabajar en pos de esto. Se dejó definido que este 2020 se disputarán los Torneos Apertura y Clausura y luego tendrá lugar el Torneo de Clubes que tendrá una fase de grupos y luego se irá definiendo en fases siguientes hasta llegar a la final. Además la Liga Infantil tendrá 5 fechas. COMO ESTARÁN COMPUESTAS LAS DIVISIONES INFERIORES 6ta División: Nacidos en 2004/2005 7ma División: Nacidos en 2006/2007 8va División: Nacidos en 2008/2009 9na División: Nacidos en 2010/ 2011 Así las cosas, la expectativa esta puesta por parte de los clubes en el sábado 21 de marzo donde la pelota comenzará a rodar en las canchas de la Liga. Próximo >