Denunciaron por abuso sexual al presidente del centro de estudiantes de la Facultad de Derecho de La Plata

Tweet De acuerdo al testimonio de la víctima, el hecho ocurrió en noviembre del año pasado, pero la acusación en la Justicia se realizó este viernes. El imputado es Thiago Sábato, referente de Estudiantes de Abogacía. Por el caso, una decena de militantes renunció a la agrupación De acuerdo al testimonio de la víctima, el hecho ocurrió en noviembre del año pasado, pero la acusación en la Justicia se realizó este viernes. Por Fernando Soriano Una estudiante de Derecho y militante juvenil peronista denunció este viernes al presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata por un abuso sexual presuntamente cometido en noviembre del año pasado, durante la noche posterior a las elecciones en las que el acusado fue electo. Según confirmó Infobae con fuentes judiciales, la víctima denunció a Thiago Sábato Martins, de 25 años, este viernes 21 de febrero, quien este mismo viernes habría sido separado de la agrupación tras hacerse público el caso. El presunto abuso ocurrió el 8 de noviembre en una unidad básica de La Plata, donde los militantes celebraron el triunfo después de la última jornada de elecciones en el Centro de Estudiantes. “Eran las 4 de la madrugada y yo le pedí a Thiago que me haga el aguante que tenía micro a las 5.30 y él me dijo que sí”, relató la víctima a los investigadores del Gabinete de Delitos contra la Integridad Sexual de la DDI La Plata de la Policía Bonaerense. La joven, que confirmó el hecho y la denuncia a Infobae pero prefirió no hacer declaraciones. Relató que en ese momento se fue de la Unidad Básica una compañera y que luego Sábato la invitó a sentarse a “upa” arriba de él, lo que ella rechazó, pero finalmente el joven la obligó a hacerlo. “Después él me comienza a dar un beso en la boca y yo le dije que no quería que pasara nada y me dijo de ir a la pieza y fuimos, pero supuestamente era para dormir pero él comienza a manosearme y a chuparme”, describió la víctima, quien admitió que en ese momento entró en pánico y empezó a temblar. Los investigadores le preguntaron si Sábato, que también era vicepresidente de la Federación Universitaria de La Plata (FULP) la besó en la boca o en otras partes del cuerpo. La chica lo confirmó: “Me besó en la boca y en los pechos". La chica admitió que, presa del terror, en ese momento no sacó a Sábato de encima suyo. “Dejé que pasara esa tortura”, dijo a los investigadores. Pero después, según su relato, Sábato le pidió masturbarse: “Me dijo si se podía hacer una paja al lado mío, pero yo me dormí”. La víctima luego relató que cuando despertó notó que efectivamente el hombre había eyaculado encima suyo y que a las 5.20 se fueron uno para cada lado. La Universidad Nacional de La Plata Los investigadores le preguntaron si había notado algo extraño en la actitud del acusado y ella respondió que cuando se fue la amiga de la Unidad Básica “estaba como transformado” y que luego le mostró los genitales y le pidió que se los tocara. También reconoció que Sábato no la amenazó pero que desde enero ella tuvo que empezar tratamiento psiquiátrico y está medicada. Según el relato de la víctima, ella conoció a Sábato en 2019, porque ambos militaban en la agrupación kirchernista Octubre. El caso lo difundió ella de manera anónima desde el usuario de Instagram de los estudiantes de la Facultad de Derecho. “Thiago se me insinuó y me pidió que nos besáramos, a lo que en más de una oportunidad respondí que no. Que no quería, luego preguntó si podía masturbarse a mi lado, a lo que respondí que no, creyendo que mis negativas habían sido claras y que Thiago, una persona que dice defender y acompañar la lucha de las mujeres, había comprendido. Me fui a dormir, cuando me despierto me doy cuenta de que este se había masturbado a mi lado no solo sin mi consentimiento sino con mi expresa negativa y había eyaculado sobre mi pierna”, relató la denunciante en la red social. La denuncia generó un revuelo en el ámbito de la militancia estudiantil de esa casa de estudios. En el posteo, la víctima remarcó que los referentes de la agrupación Estudiantes de Abogacía “minimizaron” el episodio y que, cuando les consultaban, respondían que “ya estaba solucionado”. “El referente y los distintos militantes no calificaban el hecho como un abuso y se escudaban en que tenían un chat mío con otro compañero de la agrupación donde yo le decía que nada había sucedido (cosa que es completamente falsa)”, agregó. “Esperé una disculpa, un reconocimiento de que lo que había sucedido estaba mal, esperaba sentirme cuidada por la agrupación que elegí, que sentía que me representaba, que muestra llevar en alto las banderas de la lucha feminista e intenta venderse como un espacio de apoyo, contención y sororidad, el cual me demostraron que no existe en lo absoluto”, agregó. A raíz de la denuncia por el abuso y de la acusación contra la “mesa chica” de la agrupación, una decena de militantes renunciaron sus cargos en Estudiantes de Derecho con una carta que publicaron en Facebook. Posteriormente, desde la agrupación EA confirmaron que apartaban a Sábato. “Pero los hechos se sabian desde el dia lunes que volvimos de las elecciones”, comentó la víctima a Infobae. Esta es la carta de renuncia de los militantes: “En el día de hoy, jueves 20 de febrero del 2020, se ha realizado una denuncia penal contra Thiago Sabato, Presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, perteneciente a la agrupación “EA,” por parte de una ex-militante de la misma. Luego de radicada la denuncia penal correspondiente, la compañera denunciante decidió hacer un descargo anónimo que ha tomado público conocimiento en el cual expresa que los hechos fueron comunicados inmediatamente a la mesa chica (responsables de la agrupación), y que la respuesta de estos fue no sólo minimizar la situación sino también hacer oídos sordos”, comienza la carta. Y continúa: “No la contuvieron a ella como víctima, como tampoco apartaron del cargo ni de la agrupación al denunciado hasta hoy. Este manejo que denuncia la compañera es cierto, se cerraron puertas e hicieron oídos sordos. No hicieron absolutamente NADA desde el mes de diciembre donde la mesa chica tomó conocimiento de la situación hasta el día de hoy, luego de que tomara conocimiento público el descargo de nuestra compañera y ex-militante de la agrupación -cuya identidad mantendremos anónima respetando así su voluntad-, en el cual hicieron una publicación en el grupo de Facebook de la agrupación EA en “representación” de la misma, a la cual no solo NO ADHERIMOS, sino que la consideramos IRRESPONSABLE y NEFASTA”. “Dentro de quienes firmamos este comunicado hay personas que tomaron conocimiento hace pocas semanas por parte de la compañera denunciante, como también personas que tomaron conomiento el día de hoy luego del comunicado público de la denunciante. Manifestamos nuestro apoyo a la compañera y denunciante, y repudiamos el accionar tomado por parte de la organización de la agrupación desde que se conocieron los hechos hasta hoy, como también los hechos de los cuales se lo acusa a Thiago Sabato”, sigue el texto. “Algunxs de nosotrxs tenemos cargos representativos dentro del Centro de Estudiantes, del Consejo Directivo y de la FUA y, aunque nos parezca poco serio renunciar a los mismos ya que fuimos elegidos por medio del voto popular de nuestros compañeros de facultad, tomamos la decisión de renunciar a los mismos ya que nos parece INADMISIBLE llevar adelante un cargo bajo el nombre de una agrupación que intentó encubrir los hechos denunciados. Nuestra forma de concebir el mundo, la política y la vida personal y social es NACIONAL, POPULAR, DEMOCRÁTICO Y FEMINISTA”, sostiene la carta de los militantes. Y concluye: “Nosotrxs renunciamos a la agrupación y a nuestros cargos, pero quienes deberían renunciar son ellxs. Julieta Cañadas Di Pascuale. Delegada FUA, EX militante de EA. Hernan Díaz. Consejero Directivo, EX militante de EA. Gabriela Campi. Vocal del CED, EX militante de EA. Emiliano Marcó del Pont. Consejero Directivo Suplente, EX militante de EA. Iara Vilte. Delegada FULP. EX militante de EA. Melina Soto. EX militante de EA. Francisco Larralde. EX militante de EA. René Torres. EX militante de EA. Jazmín Araya. EX militante de EA. Karina Nicolini. EX militante de EA. Julieta Rausch. EX militante de EA”. Próximo >