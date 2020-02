La Liga del Oeste ya tiene fixture y jugará un Interligas con Trenque Lauquen

Tweet En la noche del viernes 21 de febrero se realizó en la sede liguista la reunión de clubes para dejar estipulado el modo de Torneos y la forma en que se jugarán este 2020 en Primera y Tercera División. Te contamos todo el fixture. En la noche del viernes 21 de febrero se realizó en la sede liguista la reunión de clubes para dejar estipulado el modo de Torneos y la forma en que se jugarán este 2020 en Primera y Tercera División. Serán 10 lo equipos participantes que disputarán los Torneos Apertura y Clausura con la novedad que este año no habrá Liguilla sino que este torneo será reemplazado por un Interligas a jugarse con la Liga Trenquelauquense de Fútbol. EQUIPOS PARTICIPANTES Atlético, Barrio Norte e Independiente (América), Fútbol Club y Social y Deportivo (Tres Algarrobos), Gorra de Cuero (Carlos Tejedor), Jorge Newbery y Racing Club (Fortín Olavarría), Los Once (Colonia Seré) y Social (González Moreno). TORNEO APERTURA: jugarán todos contra todos a una rueda. El ganador del certamen clasificará automáticamente a la definición de la temporada. En caso de que 2 equipos queden igualados en el 1º puesto, se definirá con una final en cancha neutral. Si quedan igualados 3 o más equipos, se definirá por 1) Diferencia de gol – 2) Goles a favor – 3) resultados entre sí. En ese orden. TORNEO CLAUSURA: jugarán todos contra todos a una rueda, invirtiéndose las localías del Apertura. El ganador del certamen clasificará automáticamente a la definición de la temporada. En caso de que 2 equipos queden igualados en el 1º puesto, se definirá con una final en cancha neutral. Si quedan igualados 3 o más equipos, se definirá por 1) Diferencia de gol – 2) Goles a favor – 3) resultados entre sí. En ese orden. CAMPEÓN TEMPORADA: el ganador del Torneo Apertura y el ganador del Torneo Clausura disputarán la final del año, a ida y vuelta sin ventaja deportiva para ningún equipo. TEMPORADA 2020 FECHA 1 – 22/03/2020 Atlético Rivadavia – Fútbol Club Tres Algarrobos Barrio Norte (América) – Los Once (Colonia Seré) Racing Foot Ball Club (Fortín Olavarría) – Jorge Newbery (Fortín Olavarría) Social (Tres Algarrobos) – Social (González Moreno) Gorra de Cuero (Carlos Tejedor) – Independiente (América) FECHA 2 – 29/03/2020 Fútbol Club Tres Algarrobos – Gorra de Cuero (Carlos Tejedor) Independiente (América) – Social (Tres Algarrobos) Social (González Moreno) – Racing Foot Ball Club (Fortín Olavarría) Jorge Newbery (Fortín Olavarría) – Barrio Norte (América) Los Once (Colonia Seré) – Atlético Rivadavia FECHA 3 – 05/04/2020 Los Once (Colonia Seré) – Fútbol Club Tres Algarrobos Atlético Rivadavia – Jorge Newbery (Fortín Olavarría) Barrio Norte (América) – Social (González Moreno) Racing Foot Ball Club (Fortín Olavarría) – Independiente (América) Social (Tres Algarrobos) – Gorra de Cuero (Carlos Tejedor) FECHA 4 – 12/04/2019 Fútbol Club Tres Algarrobos – Social (Tres Algarrobos) Gorra de Cuero (Carlos Tejedor) – Racing Foot Ball Club (Fortín Olavarría) Independiente (América) – Barrio Norte (América) Social (González Moreno) – Atlético Rivadavia Jorge Newbery (Fortín Olavarría) – Los Once (Colonia Seré) FECHA 5 – 19/04/2020 Fútbol Club Tres Algarrobos – Jorge Newbery (Fortín Olavarría) Los Once (Colonia Seré) – Social (González Moreno) Atlético Rivadavia – Independiente (América) Barrio Norte (América) – Gorra de Cuero (Carlos Tejedor) Racing Foot Ball Club (Fortín Olavarría) – Social (Tres Algarrobos) FECHA 6 – 26/04/2020 Racing Foot Ball Club (Fortín Olavarría) – Fútbol Club Tres Algarrobos Social (Tres Algarrobos) – Barrio Norte (América) Gorra de Cuero (Carlos Tejedor) – Atlético Rivadavia Independiente (América) – Los Once (Colonia Seré) Social (González Moreno) – Jorge Newbery (Fortín Olavarría) FECHA 7 – 03/05/2020 Fútbol Club Tres Algarrobos – Social (González Moreno) Jorge Newbery (Fortín Olavarría) – Independiente (América) Los Once (Colonia Seré) – Gorra de Cuero (Carlos Tejedor) Atlético Rivadavia – Social (Tres Algarrobos) Barrio Norte (América) – Racing Foot Ball Club (Fortín Olavarría) FECHA 8 – 10/05/2020 Barrio Norte (América) – Fútbol Club Tres Algarrobos Racing Foot Ball Club (Fortín Olavarría) – Atlético Rivadavia Social (Tres Algarrobos) – Los Once (Colonia Seré) Gorra de Cuero (Carlos Tejedor) – Jorge Newbery (Fortín Olavarría) Independiente (América) – Social (González Moreno) FECHA 9 – 17/05/2019 Fútbol Club Tres Algarrobos – Independiente (América) Social (González Moreno) – Gorra de Cuero (Carlos Tejedor) Jorge Newbery (Fortín Olavarría) – Social (Tres Algarrobos) Los Once (Colonia Seré) – Racing Foot Ball Club (Fortín Olavarría) Atlético Rivadavia – Barrio Norte (América) Si un equipo gana ambos campeonatos, automáticamente se consagrará campeón. INTERLIGAS: la jugarán los 10 equipos. Próximamente habrá una reunión con la Liga Trenquelauquense para definir el formato de disputa. Agradecemos la data a Fútbol del Oeste