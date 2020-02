La Justicia dio la razon al Municipio, con respecto a la Ex Casa De Aguirre y ordena la restitucion del Inmueble dentro de los 15 dias corridos.

Tweet Así lo dejó expresado en la resolución el Juez en los Contencioso Administrativo Pablo Cristián Germain quien firmó este viernes 21 de febrero el fallo denegando el pedido realizado e interpuesto de un amparo por la Cooperativa La Comunitaria que deberá devolver el inmueble citado el 7 de marzo. Así lo dejó expresado en la resolución El fallo dictado se realiza sobre el pedido echo por la Comunitaria contra la Municipalidad de Rivadavia sobre pretensión anulatoria y el pedido de medida cautelar. El Juez Germán consideró muy importante la declaración de "utilidad pública del inmueble para la creación de la Residencia Estudiantil" y" los acuerdos con la UBA y la Facultad de Agronomía de la UBA junto al convenio con el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires" que al mismo tiempo "convalidaron acuerdos academicos entre la comuna y las Universidades Nacionales con el Ministerio de Educación de la Nación". Además pesó en la decisión "la gran oferta academica y la importante matrícula que tiene el CES (Centro de Estudios Superiores de Rivadavia)" a lo que hay que agregarle la "potencial concurrencia de alumnos del Distrito y de Distritos vecinos". Por otra parte el Juez de Trenque Lauquen expresa "que la actora (La Comunitaria) no acreditó la verosimilitud del derecho alegado con el grado de certeza que requiere el dictado de una medida cautelar". También se tiene en cuenta y se advierte "que las inversiones y obras que la actora (La Comunitaria) denuncia que realizó sobre el predio, permite inferir que cuenta con las posibilidades de obtener recursos económicos, cuyo origen no surgiría de los elementos de la causa". La ex casa de Aguirre actual sede de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Rivadavia y de la Escuela Municipal de Idiomas LA RESOLUCIÓN Hace clik aquí y accede a la resolución completa Próximo >