Este lunes 24 cierra los Corsos “Amanda Montes” en Rivadavia

Tweet Luego de haber recorrido las localidades de Sansinena, Roosevelt, González Moreno y Fortín Olavarría, los Corsos “Amanda Montes” cierran el circulo rivadaviense este fin de semana largo de carnaval, con el cierre de Damián Córdoba y todas las atracciones prevista para la noche sea inolvidable. Luego de haber recorrido las localidades de Sansinena, Roosevelt, González Moreno y Fortín Olavarría, los Corsos “Amanda Montes” cierran el circulo rivadaviense este fin de semana largo de carnaval, con el cierre de Damián Córdoba y todas las atracciones prevista para la noche sea inolvidable. Haciendo un balance de lo que pasó y lo que viene, la Directora de Cultura, Laura Montero, habla sobre cómo se están viviendo estos carnavales 2020 en Rivadavia. Muchas más expectativas “La verdad que hemos disfrutado de una noches espectaculares, el tiempo ha a acompañado gratamente en cada una de ellas y se espera que este fin de semana para la culminación de los Corsos Amanda Montes” también tengamos una muy buena jornada y una importante asistencia de público como cada noche ya que Damián Córdoba cierra y es también muy convocante en la región, así que con muchas expectativas…” Balance hasta hoy Cabe destacar que los Cosos en Rivadavia son absolutamente gratuitos para todo el mundo, recorren las distintas localidades del distrito para que todos los vecinos puedan disfrutar de este evento anual y a su vez, cada uno tiene una propuesta diferente teniendo en cuenta que muchos vecinos disfrutan de cada noche en familia y es importante que siempre se encuentren con alguna sorpresa. Además de esto, hay una logística muy importante a tener en cuenta, no solo desde la organización por parte del Municipio y la Dirección de Cultura, sino que trabajan a destajo todos los funcionarios municipales y empleados que a veces no disfrutan de las noches de corsos por estar trabajando, la policía monta un operativo de prevención para que todos los vecinos estemos cuidados en las rutas y dentro del corsodromo, personal del Hospital y ambulancias, las instituciones de cada localidad preparar todo para aprovechar la masiva asistencia de público y recaudar dinero para sus necesidades, en algunos casos, la única entrada del año. Teniendo en cuento esto y otros factores, Montero señalo que – “por suerte el balance es más que positivo, siempre hay cosas para mejorar, lo reconocemos, pero es positivo en cuanto a la participación de la gente, hay atractivos en la región y sin embargo la gente nos elige, las ofertas gastronómicas por parte de las instituciones ha sido muy buena, y a su vez la innovación en cada noche teniendo en cuenta que los rivadaviense visitan los distintos pueblos por eso mostramos algo nuevo cada noche…” – menciono Montero agregando que – “la verdad que estamos más que contentos hasta el momento con las propuestas presentadas desde distintos ámbitos para brindar un muy buen espectáculo en cada noche…” Desde la Dirección de Cultura se llevaron a cabo previamente talleres de mascarones y otros para preparar a los participantes en óptimas condiciones como así también talleres de costura para la vestimenta y puesta en escena. El Grupo Las Mamis se encarga cada fin de semana de realizar viandas para los participantes, de hecho para la última jornada llevada el pasado fin de semana en Fortín Olavarría, se realizaron 400 sandwichs de milanesa. Muestra Amanda Montes Desde el inicio de los corsos, en la Dirección de Cultura ubicada en la Casa de la Cultura (América y Rivadavia), está la exposición de los vestidos que usaba Amanda encabezando su comparsa – “la gente la visita mucho y se asombra cuando los puede ver más detenidamente, ve una trabajo increíble de costura, las telas, el diseño era de Amanda y el trabajo de la Sra. De Pedraza así que pueden seguir visitándola de lunes a viernes de 7 a 13 horas…” Ultima noche “Cierra la última noche Damián Córdoba y a su vez, más allá de sorpresas que no contamos porque justamente son sorpresa, se sumaran todas las propuestas que formaron parte en las otras previas noches de carnaval en las localidades, así que aquellos que no pudieron ir a los pueblo, que se queden tranquilos que en la última noche en América, podrán disfrutar todo junto además de algunas sorpresas…, y recordamos que los Corsos Amanda Montes son GRATUITOS PARA TODO EL MUNDO…” – aseguro Laura Montero, Directora de Cultura de la Municipalidad de Rivadavia. Próximo >