Fin del debate: ¿hay que llevar la última patente paga para pasar los controles de tránsito?

Tweet Es una de las preguntas más frecuentes entre los conductores. La respuesta definitiva. Es una de las preguntas más frecuentes entre los conductores. La respuesta definitiva. Pese a que muchos conductores creen lo contrario, es obligatorio circular con el último comprobante de pago del impuesto a la radicación del vehículo; es decir, la comúnmente llamada "patente". Por "último" no se entiende al último que se abonó, sino al del último vencimiento, que debería, a su vez, ser el último abonado. Si el último abonado corresponde a un período vencido dos o más meses atrás, el comprobante no tendrá validez ya que el impuesto estará vencido. La obligatoriedad de la circulación con el comprobante de pago de la última patente vencida es indicada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) junto a otros documentos que más abajo detallamos. Lo que la ANSV olvida con este requerimiento es que buena parte de los propietarios de automóviles pagan la patente de manera automática con la tarjeta de crédito o débito. No tienen comprobante físico del último impuesto pago. Si es tu caso, por las dudas, imprimí un comprobante electrónico del pago de la tarjeta y tenelo en el auto, por las dudas. En los controles te pueden pedir el comprobante de pago de la patente. Documentación obligatoria para salir a la ruta en auto 1. DNI. El Documento Nacional de Identidad. 2. Registro. Licencia de conducir vigente y habilitante para el tipo de vehículo. 3. Cédula Verde o Azul. Si la verde está vencida y al volante va una persona que no es la propietaria del auto, debe contar con una Cédula Azul. 4. VTV. Oblea y Certificado de la Revisión Técnica Obligatoria, grabado de autopartes y cristales (según legislación donde se encuentra radicado el vehículo). 5. Seguro. Comprobante vigente de la póliza de seguro obligatoria (no hacen falta los recibos de pago). Puede ser digital. 6. Patente. Como dijimos, es obligatorio llevar el comprobante de la última patente paga. 7. Chapas patente. Deben estar colocadas visibles y sin alteraciones, en buen estado y en el lugar correspondiente (no en el parabrisas o la luneta, por ejemplo). 8. Balizas portátiles. Además de obligatorias, son fundamentales para evitar accidentes si sufrís un desperfecto en el auto y tenés que detenerte. 9. Matafuego. Debe tener la carga vigente, estar fijo dentro del habitáculo y al alcance del conductor. 10. No obligatorio, pero aconsejable: botiquín, chaleco de seguridad y críquet con herramientas para cambiar un neumático. Próximo >