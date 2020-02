Boca goleó a Godoy Cruz y sigue a tres puntos de River que esta en lo más alto de la Superliga

Tweet El Xeneize le ganó por 3-0 al último de la tabla con goles de Carlos Tevez y Eduardo Salvio (2). Quedan 6 puntos en juego. El Xeneize le ganó por 3-0 al último de la tabla con goles de Carlos Tevez y Eduardo Salvio (2). Quedan 6 puntos en juego. Boca Juniors cumplió con todos los pronósticos y venció a Godoy Cruz en la Bombonera. El conjunto de Miguel Ángel Russo se impuso por 3-0 en el partido válido por la fecha 21° de la Superliga. El Xeneize impuso desde el principio las condiciones ante el equipo que marcha último en la tabla de posiciones y que había perdido 15 de sus 19 partidos previos (tiene un encuentro postergado ante Vélez). La velocidad de Sebastián Villa por la izquierda fue el factor desequilibrante en los primeros minutos: a los 4’, hizo una buena jugada y sacó un remate por lo bajo que contuvo el arquero y, sobre los 17’, metió una muy buena asistencia para Carlos Tevez que (una vez más) contuvo Rodrigo Rey. Un minuto después, el colombiano volvió a escaparse y mandó el centro para el Apache, que no llegó por poco con la estirada. Sobre los 18’ iba a llegar la ventaja para Boca. Carlos Tevez sacó un tremendo remate de media distancia y la pelota se metió en el arco, ante la floja reacción del arquero Rey. Más allá de su jerarquía, el equipo de Russo no supo cómo ser contundente, no supo aprovechar las facilidades que le daba el equipo mendocino. Estuvo cerca de marcar el segundo gol antes del descanso con una corrida de Franco Soldano, que abrió para Tevez y Carlitos puso la pelota al medio para Eduardo Salvio, que se llevó por delante la pelota y la mandó apenas afuera. El comienzo de la segunda parte encontró a Godoy Cruz animándose más. El ingreso de Juan Brunetta pareció cambiarle la cara al equipo de Mario Sciaqua. Sin embargo, la expulsión de Marcelo Herrera a los 28 -por una durísima falta sobre Tevez- lo obligó a replegarse una vez más. Boca se adelantó en el terreno de juego y así consiguió asegurar la victoria. Luego de que al ingresado Wanchope Ábila le anularan un tanto por posición adelantada, Eduardo Salvio se encargó de marcar el 2-0. El Toto avanzó por izquierda, enganchó hacia adentro y definió al primer palo para desatar el delirio en la Bombonera. La fiesta se completó sobre los 41’, con otra conquista de Salvio. El Xeneize sumó su cuarta victoria consecutiva y acumula cinco fechas sin derrotas. Tiene 42 puntos. En las últimas dos fechas, los de Russo visitarán a Colón y cerrarán ante Gimnasia La Plata en su estadio. Godoy Cruz lleva adelante una campaña para el olvido. El Tomba cayó en cinco de sus últimas seis presentaciones y, aunque no tiene problemas con el promedio, debe preocuparse por ganar de cara a la próxima temporada. En este torneo tiene solo 12 unidades. < Prev Próximo >