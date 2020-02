Brutal pelea en La Plata: una mujer quedó inconsciente luego de recibir un feroz golpiza que incluyó patadas en la cabeza

Tweet La joven fue trasladada al Hospital San Martín, de donde ya fue dada de alta. Cuatro jóvenes quedaron demorados La joven fue trasladada al Hospital San Martín, de donde ya fue dada de alta. Cuatro jóvenes quedaron demorados Las cámaras de seguridad de la Municipalidad de La Plata registraron una brutal pelea en la que un grupo de jóvenes atacó a un hombre y una mujer en el centro de la ciudad. En el medio de la riña, la joven agredida se desmayó y fue salvajemente pateada en la cabeza por otra mujer. El hecho ocurrió pasadas a las 7 en la intersección de diagonal 80 y 4. Como se puede observar en el video, la pareja comienzan a discutir con un grupo de jóvenes y luego intenta alejarse cuando estos comienzan a arrojarles piedras. Al no poder escapar, el joven agredido terminó tomándose a golpes de puño contra otras cuatro personas, mientras que la joven -que parece ser su novia o amiga- interviene para ayudarlo y termina siendo atacada por una mujer de pelo rubio y remera negra. A causa de los golpes la chica se desmaya y al verla tirada en el piso la agresora le dio varias patadas en la cabeza. También aprovechó para robarle el teléfono celular. La situación fue advertida por el Centro de Operaciones y Monitoreo, desde donde advirtieron a la policía y al SAME. Todo terminó cuando los efectivos policiales llegaron al lugar. La joven agredida ya fue dada de alta Enrique Rifourcat, titular del SAME de La Plata, explicó en TN que la chica fue derivada al Hospital San Martín donde fue atendida por neurocirujanos que también le realizaron un tomografía. La víctima ya fue dada de alta. Por otra parte, la policía se llevó a cuatro jóvenes detenidos: tres varones de entre 21 y 22 años, y una joven de 17, quien habría pateado a la víctima en el suelo. El caso fue caratulado como "robo agravado en poblado y en banda", intervienen la Fiscalía N°1 y la UFI del Jóven. La violenta agresión sucedió apenas un mes después de que Fernando Báez Sosa muriera asesinado a golpes en circunstancias muy similares a manos de un grupo de rugbiers a la salida de un boliche en Villa Gesell. Próximo >