Interna docente en el Frente de Unidad

En medio de las negociaciones paritarias comienzan a aflorar diferencias entre los gremios de maestros. Las ideologías partidarias dividen las aguas entre Baradel y Petrocini "Las cosas no han cambiado, la inflación sigue galopando sobre nuestros salarios. Nosotros queremos mejorar nuestros sueldos, estar por encima de la inflación. La postura del Frente de Unidad Docente es unánime", sentenció, en diálogo con La Tecla, el secretario general de UDOCBA, Miguel Díaz. Por lo bajo, sin embargo, empiezan a aflorar las primeras internas dentro del sindicalismo docente que, como todos los comienzos de año, lo tiene como protagonista a la hora de sentarse a negociar con el gobierno de turno los aumentos salariales. La novedad ahora es que quien está al frente del Poder Ejecutivo es otro partido político, al cual también pertenece el gremio con mayor cantidad de afiliados docentes, SUTEBA, cuyo conductor es Roberto Baradel. El secretario general del gremio se convirtió en el enemigo número uno del gobierno de María Eugenia Vidal, quien, tras dejar su mando al frente de la Provincia, reconoció como autocrítica haber fallado en su relación con los docentes. Por eso, quienes comparten con Baradel el Frente de Unidad esperan que su postura no cambie ahora que Axel Kicillof es el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Sobre todo Mirta Petrocini, titular de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), le reclama endurecer el discurso en la negociación con la Provincia, a días de iniciarse el ciclo lectivo. Las primeras señales de malestar entre ambos sindicatos afloraron tras la decisión del Ejecutivo provincial de posponer el remanente del aumento de diciembre, correspondiente a la cláusula gatillo de 2019, firmada con la gestión anterior. En un comunicado dado a conocer a través de los medios de comunicación, el Ministerio de Trabajo, a cargo de Mara Ruiz Malec, apenas señaló que ese diferencial sería saldado “en el mes de marzo”. Pero, el fastidio de Petrocini no sólo tuvo que ver con la falta de precisión acerca del cobro del aumento salarial. “Cuando trascendió la noticia de que no iban a pagar la cláusula gatillo, la FEB se enteró cuando la decisión ya estaba tomada. Estaba acordado sólo con SUTEBA, con la cúpula. Después tuvieron una reunión y tuvieron que salir un poco más duro, porque si no, Mirta salía sola”, señaló a este medio una fuente educativa. Es cierto. Cuando se conoció la noticia, Baradel se refirió al tema a través de su cuenta de Twitter, donde publicó: “Aun sabiendo que Vidal dejó una Provincia devastada, para el SUTEBA el salario de lxs Docentes, la inversión en Infraestructura y en Comedores Escolares siempre fueron, son y serán una prioridad. Que quede claro: la cláusula gatillo será abonada el 7 de febrero y el SUTEBA demanda que se abone el remanente de deuda de diciembre, que es parte del salario de lxs Docentes”. Horas después subió el tono de la disputa. “A este gobierno le vamos a exigir más de lo que le exigimos a Vidal porque estamos convencidos de que este gobierno, en la tensión entre pagar la deuda externa y cumplir con la deuda interna, tiene que priorizar solucionar los problemas internos”, remarcó Baradel. Al sindicalista, puertas adentro del Frente de Unidad Docente le van a seguir los pasos desde cerca; pero no por su afiliación partidaria, que los demás integrantes de la organización la tienen, sino por los acuerdos políticos que cerró con el propio Kicillof. “El acuerdo que tiene con Axel es casi un cogobierno, tiene muchos cargos de funcionarios que responden a SUTEBA. En la parte pedagógica, por ejemplo, desde Claudia Bracchi, que es la subsecretaria de Educación, para abajo. Ahora, los inspectores regionales que están empezando a nombrar, que son los jefes de territorio, están con la línea celeste de SUTEBA. El tema es que si sos socio, después tenés que bancar también en el quilombo”, apuntaron desde la oposición. PJ vs. UCR La grieta sindical y la puja de poderes dentro de SUTEBA Las diferencias entre la FEB y SUTEBA tienen que ver con la pertenencia política de sus afiliados. Si bien Mirta Petrocini no manifestó abiertamente su identidad partidaria, según pudo saber La Tecla, en el interior de la Provincia, muchos de los afiliados son votantes de Cambiemos. “Por más que estuvieran enojados con nosotros y no nos hayan votado el año pasado, en general, el perfil de la FEB es del radicalismo”, reconoció a La Tecla un dirigente vidalista. En la vereda de enfrente, en SUTEBA, es sabido que tanto la conducción como muchos de sus afiliados simpatizan con el kirchnerismo. Es más, en reiteradas ocasiones se vio a Roberto Baradel en actos de campaña de Cristina Kirchner y Axel Kicillof. Su pertenencia política, sin embargo, le resulta un arma de doble filo. En las elecciones seccionales, cuando se tuvo que despegar un poco del gobierno de Daniel Scioli, su lista (celeste) perdió un caudal importante de votos en la Provincia frente a la lista marrón, integrada por dirigentes de izquierda. Por ello, el dirigente tiene que cuidarse tanto dentro como fuera del sindicato que conduce. Miguel Díaz (Udocba) “Nosotros tenemos la obligación de tener una ideología” Tras conocerse la decisión del Gobierno de Axel Kicillof de pagar en marzo el remanente del aumento de diciembre por cláusula gatillo, desde la oposición cuestionaron la postura “blanda” de los sindicatos docentes. “Los exfuncionarios del Gobierno anterior no se tienen que anticipar, no tienen que tener tanta ansiedad. Si a ellos les interesa el conflicto por el conflicto mismo, no lo hubiesen generado durante los cuatro años. Lo único que hizo esta señora (por María Eugenia Vidal), que ojalá se siga divirtiendo por las playas, fue el destrato a los docentes. Pero se arrepintió por el resultado electoral, no por el contenido”, señaló Miguel Díaz, titular de UDOCBA. En este contexto enumeró: “Quiso desafiliar gente, reemplazar a los docentes por voluntarios, romper las medidas de fuerza por presentismo los días de paro. Intentó por to-dos los medios denostar a los dirigentes”. En cuanto a las críticas por la pertenencia política de los gremialistas, Díaz expresó: “Nosotros, los argentinos, tenemos la obligación de tener una ideología. Y esa ideología se enmarca en algún partido político. Yo soy peronista de toda mi vida. ¿Ahora le tengo que pedir permiso a la señora para hacer política?”. Sergio Siciliano “Los sindicatos tienen posiciones distintas frente al Gobierno” Sergio Siciliano asumió el 10 de diciembre de 2019 una banca en la Cámara de Diputados de la Provincia, pero hasta ese día se desempeñó como subsecretario de Educación, por lo que cuenta con experiencia en la negociación paritaria con docentes. Si bien hizo una autocrítica de cómo se llevó adelante la estrategia en la gestión de María Eugenia Vidal -algo que la propia mandataria reconoció-, el exfuncionario puso reparos sobre cómo será este año. “Va a haber riesgo dentro del Frente de Unidad, depende de cómo continúe la paritaria. No creo que es-té tan claro que la puedan cerrar así nomás. La verdad es que no hay plata, y eso es una dificultad, por más buena voluntad que tenga el Gobierno. Es lo mismo que nos pasaba a nosotros. ¿Pensás que cualquier gobierno quiere no pagar y tener el quilombo ahí? Plata no hay y las expectativas son altas. Ahora dicen que van a superar el tema de la inflación, para recuperar el salario, pero sin cláusula gatillo; eso es muy difícil”, dijo. Y añadió: “Hasta ahora están complicados con la negociación porque tienen posiciones distintas frente al Gobierno nuevo”. FEB, excluida Afuera de la paritaria nacional Uno de los puntos que también despertaron la interna en el Frente de Unidad Docente es la falta de convocatoria de parte del Gobierno de Alberto Fernández para sentar a Docentes Argentinos Confederados -cuya secretaria general es también Mirta Petrocini- a la mesa de discusión de la paritaria nacional docente. “Nuevamente, el Gobierno nacional excluye e impide a más de 100 mil docentes expresar su voz en la negociación colectiva del convenio marco. Esta sería la tercera gestión de Gobierno nacional que niega otorgar la personería, sin observarse ningún tipo de traba administrativa, ni legal”, sentenció Petrocini. Roberto Baradel, sin embargo, sí participó de la reunión, puesto que SUTEBA forma parte de la Confederación de Trabajadores de Educación de la República Argentina (CTERA). La paritaria nacional docente fue restituida por la gestión de Alberto Fernández y establece el piso de negociación salarial entre el Poder Ejecutivo y los trabajadores de la educación.