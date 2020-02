¡Recorridos únicos en Mendoza!

Tweet Que decir de la provincia de Mendoza con sus viñedos, sus paisajes, su cordillera. Sea en invierno con nieve o sea en verano la provincia tiene mil lugares de atractivos turísticos más que conocidos. Que decir de la provincia de Mendoza con sus viñedos, sus paisajes, su cordillera. Sea en invierno con nieve o sea en verano la provincia tiene mil lugares de atractivos turísticos más que conocidos. Planificar un viaje a estos parajes es el comienzo de un viaje que seguramente disfrutarás, comenzaremos eligiendo el medio de transporte ya sea en avión, auto o bus la llegada será ágil ya que tanto su aeropuerto o vías terrestres siempre están en excelentes condiciones. cabañas en San Rafael. El segundo punto importante es donde alojarse, ya sea en hoteles, hostel, camping o en casa de pariente cualquier elección es válida estando de acuerdo a nuestro bolsillo. Por ejemplo, en argentinaturismo tienes exceleciones opciones de El tercer punto es qué hacer, qué visitar, que conocer, y aquí es cuando se empieza a complicar, porque hay tanto que se puede hacer que es difícil la elección. Para esto te ayudamos con algunos tips. Primero ponernos de acuerdo que nos gustaría conocer a cada uno, siendo dos o más compañeros de viaje. Seguramente existirán aquellos amantes de los museos, la historia, los edificios etc. Habrá que hacer un lugar para ellos. También están aquellos más deportistas y estarán pensando en todos las experiencias que se pueden realizar en sus ríos torrentosos, o caminatas en la montaña, saltos de ala delta etc. No hay que excluir a los que únicamente piensan en visitar todas la bodegas que se le presenten, ya que Mendoza es la capital del vino bebida nacional, existen muchos recorridos de bodegas famosas y no tanto pero que tienen mucho por mostrar y dar. También no dejar de lado aquel que está destinado únicamente al relax visitando termas y lugares para el ocio, descanso contemplando pacíficamente el paisaje andino. Todo esto acompañado de un clima templado agradabilísimo, con pocas lluvias y poco viento. Si esto no te ha enganchado para que tu próximo viaje sea a esta provincia maravillosa, te agrego a su gente maravillosa y hospitalaria. Nunca olvidarás este viaje ni a Mendoza. Próximo >