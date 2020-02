El campo, al borde del paro: la dirigencia ruralista le advierte al Gobierno que sería imprudente aumentar las retenciones

Tweet Así lo aseguró el presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, Matías de Velazco. Esta semana reunión clave entre el ministro de Agricultura y la Mesa de Enlace Así lo aseguró el presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, Matías de Velazco. Esta semana reunión clave entre el ministro de Agricultura y la Mesa de Enlace Por Juan Martín Melo En medio de numerosas versiones sobre un nuevo aumento de las retenciones a las exportaciones agropecuarias, esta semana la dirigencia del campo se reunirá con el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Basterra. Si bien hasta el momento no está confirmado el día y horario del encuentro, el mismo tendría lugar entre jueves y viernes. Se llega a esta instancia, luego que el funcionario se comunicara telefónicamente la semana pasada con los integrantes de la Mesa de Enlace para proponer esta reunión, y con un interior productivo que viene reclamando desde hace varios días que se intensifique la protesta gremial, ante una carga impositiva que hace inviable la actividad agropecuaria en muchos lugares, y por la falta de respuestas del gobierno a los planteos del sector. Hasta el momento el único encuentro del sector agropecuario con el gobierno, fue en diciembre pasado cuando en Casa de Gobierno el presidente de la Nación recibió a la Mesa de Enlace. Tras esa reunión los representantes de los productores solicitaron dos audiencias con el ministro Basterra, que no recibieron ninguna convocatoria, hasta el llamado del titular de la cartera agropecuaria que realizó la semana pasada. Al encuentro con el titular de la cartera agropecuaria, los presidentes de las entidades del campo llevarán el reclamo de bajar la presión impositiva y conocer en detalle la política agropecuaria que implementará el gobierno de Alberto Fernández. Además, tener la opinión del ministro de la propuesta que elaboró la dirigencia y que fue presentada a los candidatos de las últimas elecciones, con el diseño de una política agroindustrial de mediano y largo plazo. Pero los dirigentes del campo volverán pedir precisiones, como sucedió en diciembre pasado en la reunión con Alberto Fernández, si finalmente el gobierno utilizará la facultad que le concede la Ley de Emergencia Económica de aumentar un 3% las retenciones. En momentos donde son cada vez más fuertes las versiones de que el gobierno anunciaría un incremento del 3% a las retenciones a la soja, bajas en trigo y en economías regionales, e implementar un Programa de segmentación y compensación de retenciones para pequeños y medianos productores y cooperativas agropecuarias. Repercusiones "Sería imprudente volver a aumentar las retenciones y se transformaría en la gota que rebalse el vaso”, dijo esta mañana Matías de Velazco, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), en declaraciones radiales. Esta entidad forma parte de Confederaciones Rurales Argentinas, cuyo consejo directivo resolvió por unanimidad, días atrás, elevar el reclamo al resto de la Mesa de Enlace para realizar un cese comercialización de granos y hacienda, en día y modalidad a definir. Por otro lado, el presidente de Carbap dijo: “Además del aumento de las retenciones se habla de la intervención del mercado de trigo. Todas estas medidas el espacio político que hoy gobierna en la Argentina ya las implementó y fracasaron todas. Volverían con las mismas recetas que nos llevaron a producir menor trigo cuando el kirchnerismo aplicó políticas contrarias a fomentar la producción. Con todo lo que están haciendo le están bajando los brazos a la producción”. Tractorazo en Pergamino, un mes atrás Daniel Kindebaluc, secretario de Coninagro, opinó sobre el escenario actual en la relación entre el gobierno y el campo: "Los productores entienden que el tiempo se está agotando. Conocemos sus demandas y a la vez queremos darle una chance al Gobierno. El paro no es la única forma de protesta. Hay distintas medidas que se podrían tomar. Vamos a ver qué forma encontramos de canalizar el malestar. La Mesa de Enlace debate con la intención de preservar la unidad”. El pasado viernes, productores de Tucumán anunciaron luego de una Asamblea que realizarán un cese de comercialización entre el 2 y 9 de marzo. Y esta decisión también la tomarían los demás productores del NOA y NEA, cuyas actividades están muy afectadas por la presión impositiva y los elevados costos de producción. En diálogo con este medio, Osvaldo Martín, presidente de la Asociación de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor), una de las entidades que organizará la medida de fuerza en Tucumán, comentó: "Así no podemos seguir produciendo. No soportamos las retenciones y se incrementa la pobreza. La idea es que otras provincias se sumen a la iniciativa. Veremos qué pasa en la reunión de la Mesa de Enlace con el ministro. Hasta ahora, el Gobierno ha establecido un falso diálogo, sin dar soluciones". Por otro lado, productores autoconvocados de todos el país realizarán una Asamblea el próximo 11 de marzo en la ciudad bonaerense de San Nicolás, al costado de la Ruta Nacional N°9 y muy cerca de la exposición Expoagro. No se descarta que a ese encuentro concurran integrantes de la Mesa de Enlace.