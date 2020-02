Una mujer de Gral. Villegas denunció en un video haber sido atacada por un hombre

Sin dar demasiados detalles sobre las características físicas del sujeto, a quien manifiesta reconocería si lo cruzara en la calle, pidió a las mujeres que se cuiden. «Villegas está feo y a nosotros nos están pasando cosas feas», dijo en un tramo del video que publicó en la red social «para que no se distorsionen las cosas» Sin dar demasiados detalles sobre las características físicas del sujeto, a quien manifiesta reconocería si lo cruzara en la calle, pidió a las mujeres que se cuiden. «Villegas está feo y a nosotros nos están pasando cosas feas», dijo en un tramo del video que publicó en la red social «para que no se distorsionen las cosas»

Cristina Chavarri publicó en su Facebook un video en el que relata lo que le pasó el sábado a la medianoche en la puerta de su casa, adonde llegaba después de una noche de carnaval.

«Un hombre, ni muy joven ni muy grande, me golpeó bastante, me tiró al suelo, me pateó, me tapó la boca con la mano, me ató los brazos con sus brazos y agarró mis piernas. No pudo lograr nada conmigo gracias a Dios», comienza diciendo.

Cristina explica que es petisera y que trabaja con potros de salto, lo que le da una «fuerza que por ahí las demás mujeres no tienen. Yo saqué al tipo de mi casa (había logrado entrar al pasillo), le pegué, lo empujé, me levanté sola toda dolorida. Creo que lo lastimé en un manotazo que le ‘tiré’ porque mi vestido estaba con sangre. Y yo no sangraba. Creo que le pegué en la boca», continúa.

Manifiesta tener bronca y estar «dolorida de alma, porque considero que no nos pueden pasar estas cosas, aunque soy consciente de lo que a las mujeres nos está pasando porque somos vulnerables, aunque entre comillas, porque yo soy una mina muy fuerte en todos los sentidos».

«Me parece que no nos tenemos que criticar tanto entre nosotras», agrega; al tiempo que detalla que tiene «una pierna golpeada, el hombro y el codo doloridos debido a que me tiró al suelo»; mientras relata con alivio que «no me pudo sacar nada, ni siquiera el vestido que tenía puesto».

«A veces nosotras las mujeres criticamos en nuestro pueblo por cómo las demás están vestidas o andan tarde por la noche. No hay derecho a que vos abras la puerta de tu casa en Villegas y tengas un tipo esperándote. Creo que eso hizo este hombre, me esperó en la esquina, salió al acecho. Creo que no me conoce, nunca me vio ni sabe quién soy. Y si sabe quién soy no daba para hacer una cosa así, ni a mí, ni a ninguna mujer», sostiene Cristina.

Y entonces recordó que «ya tuvimos un episodio con una chiquita que dejaron muerta y nos quedamos con ese dolor. Era una adolescente que yo conocía, que simplemente salió a hacer ejercicio con un amigo y su propio amigo la mató. Tenemos que salir a defendernos entre nosotras».

«Yo estoy angustiada, tengo hijos adolescentes e hice este video para que la gente no empiece a hablar pavadas. No conozco a esa persona, nunca la vi en mi vida, no estaba drogado ni tomado, porque me doy cuenta cuando una persona está en ese estado. Estaba bien, muy bien vestido, no habló en ningún momento. Yo le dije ‘llevate la mochila, no hay mucha plata’, pero sólo me tiró al suelo, me golpeaba y quería que me callara para que no me escuchara la gente. Gracias a Dios lo saqué de encima», continúa.

Cristina agradece a la Comisaría de la Mujer, al móvil con cuatro mujeres policía «que me atendieron de maravilla hasta que me tranquilicé; y a la gente que estuvo conmigo» hasta que los efectivos llegaron.

También pidió a las mujeres, sobretodo a las adolescentes, que «se cuiden, hablen con papá y mamá, caminen en grupo, no se vengan solas del boliche y sino pidan un remis a la remisera que mejor conozcan. Aprendan que Villegas está feo y a nosotros nos están pasando cosas feas. Este video es para que no se distorsionen las cosas. Tenemos que hacer algo, apoyarnos», concluye.

Fuente: Actualidad