Finalizó con éxito la segunda Edición de la Copa Rivadavia Sub 23

El domingo 23 de febrero finalizó la 2ª edición del Torneo Sub 23 de fútbol, que este año incluyó también la primera Copa Rivadavia de Fútbol Femenino. El campeonato contó con la participación histórica de más de 350 deportistas conformando los 9 equipos . Mirá la definición por penales que le dio el título a Jorge Newbery El domingo 23 de febrero finalizó la 2ª edición del Torneo Sub 23 de fútbol, que este año incluyó también la primera Copa Rivadavia de Fútbol Femenino. De esta manera, todo el Distrito de Rivadavia estuvo representado en el estadio César Menéndez, del Club Atlético Rivadavia. Jorge Newbery se llevó el campeonato en el Sub 23 y Racing fue el campeón de Fútbol Femenino. La Copa Rivadavia es organizada por el Municipio de Rivadavia a través de la Dirección de Deportes, con la colaboración de la Liga de Fútbol del Oeste. Este año el evento contó con una concurrencia récord de público, con más de 10.000 personas que a través de su entrada colaboraron con sus respectivos clubes, siendo el dinero recaudado distribuido entre las instituciones participantes. El intendente Municipal Javier Reynoso destacó la participación de los clubes, resaltando como principal objetivo del evento "la promoción de la práctica deportiva, la representación de todos los clubes del Distrito que tienen equipo de fútbol, y el disfrute de las familias que se acercaron a la cancha para ser protagonistas de este espectáculo deportivo". En cuanto a los resultados, el equipo de Newbery se impuso por penales frente a Sansinena, luego de empatar en 0 tantos durante los 60 minutos. En el fútbol femenino la "Academia" goleó 4 a 1 a Jorge Newbery en un partido emocionante. Finalmente, en base a las condiciones de juego demostradas a lo largo de toda la Copa, el premio Fair Play se lo llevó Sansinena Fúltbol Club, quien recibirá un kit de cámaras de Seguridad para las instalaciones del club.