El Movimiento Columna y una Colecta de Útiles Escolares para el CEC 801

A pocos días del comienzo del ciclo lectivo 2020, el grupo Columna de la Parroquia San Bernardo ha dado comienzo este lunes a una colecta solidaria para recaudar útiles escolares para los niños que no cuentas con el recurso económico suficiente por parte de sus padres para bastecer las necesidades de sus hijos en cuanto a lo que demanda enviar un hijo a la escuela. Dos integrantes del grupo Columna, Mónica Pessacq y Alejandra Martin, nos brindan más detalles de la colecta. La idea "El Movimiento Columna está destinado a hacer retiros de impacto, se inició en la CABA en 1983 destinado a jóvenes con diversas problemáticas, poco a poco llego hasta Pergamino, luego Trenque Lauquen y ahora funciona un hermoso grupo aquí en América desde 2017…" – comento Alejandra agregando que – "el proyecto llego de la mano del Padre Juan Carlos, con trabajos para madres y padres, se da la merienda durante todo el año en la Capilla San Jose, y desde el año pasado se llevan distintas actividades para los más necesitados, como la colecta de útiles escolares que la verdad el año pasado, por ser la primera vez fue un éxito y esperamos que este año suceda lo mismo porque hay muchos chicos que a veces no pueden empezar la escuelas porque no tienen nada…" Destino de los útiles "Son donados al Centro educativo Complementario Nº 801 que lleva a cabo un trabajo social y de contención muy importante y ellos conocen perfectamente a las familia y las necesidades…" – menciono Mónica agregando sobre cómo ayudar que – "estamos repartiendo cartas de invitación a colaborar a empresas y comercios, explicamos en que consiste el "Proyecto Mochila", quienes lo llevamos a cabo, cual es el destino y dejamos contactos telefónicos…, hasta el 14 de marzo inclusive, vamos a estar todos los sábados de 9 a 12 y de 18 a 20 horas para atender a la gente que desee ayudar…, el año pasado nos fue muy bien, entregamos 200 mochilas competas con todo lo que se necesita llevar a la escuela y sobrantes de otros artículos en una caja que el mismo personal del centro Educativo dispone para cada niño que necesita a lo largo del año…" – comento Mónica (Docente) quien finalmente agrego que – "a medida que se van recibiendo útiles vamos entregando porque al Centro van los chicos durante las vacaciones también porque allí reciben apoyo escolar, así que para algunos es algo que no termina nunca, así que invitamos a todos a ayudarnos con lo que puedan colaborar…"