Un pareja de médicos de La Plata quedó en cuarentena tras volver de un crucero por Asia

Eduardo y Diana no podrán salir de sus casa por los próximos 15 días. La medida es parte del protocolo de prevención. Ninguno presenta síntomas de la enfermedad Eduardo y Diana no podrán salir de sus casa por los próximos 15 días. La medida es parte del protocolo de prevención. Ninguno presenta síntomas de la enfermedad Una pareja de médicos de La Plata que volvió de un crucero por Asia deberá quedarse durante 15 días en su casa y será monitoreada como parte del protocolo de prevención del coronavirus. Según confirmaron fuentes del Ministerio de Salud bonaerense a Infobae, ambos son controlados diariamente a pesar de que ninguno presenta síntomas. "Es un seguimiento que se le hace a todos los que vuelven y tuvieron algún posible vínculo con lugares donde circuló el virus", detallaron. Eduardo Ferraresi y su mujer Diana comenzaron su viaje en Hong Kong donde abordaron un crucero de la empresa Westerland de bandera holandesa el 15 de enero. Sin embargo, la embarcación navegó sin rumbo durante casi dos semanas debido a que Taiwán, Filipinas, Guam, Corea del Sur y Tailandia le cerraron el acceso a sus puertos. Finalmente, pudieron amarrar en Camboya. Médico en cuarentena en La Plata por coronavirus Abordo del crucero una mujer provocó que se activaran los protocolos de prevención por tener síntomas compatibles con la enfermedad. No obstante, los análisis concluyeron que era un caso negativo. La mujer estadounidense y su marido viajaron el 14 de febrero desde Camboya a Kuala Lumpur, donde fueron internados en un hospital malayo. Previa llegada a Ezeiza, el 15 de febrero, el matrimonio hizo una escala en Brasil y a partir del retorno a La Plata las autoridades sanitarias les comunicaron que deben estar 15 días en cuarentena sin salir de su domicilio y deben estar aislados. El médico bromeó en sus redes sociales sobre su viaje y su estado de salud Sin embargo, la pareja de médicos platense no fue informada inmediatamente del protocolo de cuarentena que debía respetar durante las próximas dos semanas. "Como era tarde, vino a recogernos mi hijo y fuimos al cumpleaños de mi nuera donde estuvimos compartiendo anécdotas de lo que habíamos vivido. Ese fin de semana estuvimos también con mi hija y mis nietos, y visitamos amigos", relató Eduardo al diario El Día. Y agregó: "Fue una sorpresa enterarme porque nadie nos había informado siquiera que teníamos que mantener un aislamiento preventivo". Según explicó el hombre, finalmente se enteró de la situación tras recibir un llamado del secretario de Salud de la Municipalidad. "Desde entonces estamos con mi mujer en casa, donde debemos permanecer encerrados hasta fin de mes. Según nos dijeron, en estos días vendría un equipo del Ministerio para tomarnos muestras y hacer análisis para determinar si es necesario continuar con el aislamiento", concluyó. En China ya se registraron oficialmente 2.663 muertes y 77.658 casos por el coronavirus Covid-19, según el último informe difundido por las autoridades sanitarias. En Italia, el gobierno confirmó que ya son siete las víctimas fatales, con más de 200 infectados en todo el país, especialmente en las regiones norteñas de Lombardía y Veneto. Por la propagación de los contagios, desde hoy permanecen cerradas las escuelas y universidades en las regiones de Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige y Lombardia, donde además la Iglesia decidió suspender las misas. Tras la confirmación de la séptima víctima mortal en Italia, el ministro de Salud argentino, Ginés González García adelantó que se activará un nuevo protocolo para los vuelos directos provenientes desde este país. "Van a aterrizar en una plataforma distinta y van a tener un control distinto", manifestó.