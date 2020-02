Javier Reynoso – “el nombre de Amanda Montes este año más que nunca resalto el alma y el sentimiento para que estos Corsos sean eternos…”

Tweet El Intendente Javier Reynoso, en la mañana del lunes feriado, charlo telefónicamente con el Director de Master News hablando sobre todos los temas; gestiones en provincia, coparticipación, viviendas, el fallo a favor del Municipio sobre la Ex Casa de Aguirre, los cambios en su gabinete que vienen, la Copa Sub 23 y los Corsos en Rivadavia. El Intendente Javier Reynoso, en la mañana del lunes feriado, charlo telefónicamente con el Director de Master News hablando sobre todos los temas; Gestión local en el ámbito provincial “la verdad que en estos días nos hemos reunido con el Director del Hospital y la Administradora en momentos de gestión tranquila, donde nos podemos sentar a proyectar para mejorar y modificar en salud…” En cuanto a reuniones llevadas a cabo en La Plata, estuvo reunido con la secretaria de Gobierno Provincial, Teresa Garcia, y otros funcionarios del ámbito provincial – “las reuniones han sido muy amenas, sobre todo con teresa, fue una audiencia de presentación y ver un poco el trabajo en conjunto a futuro, estuve reunido con el ministro de Obras Publicas provincial para darle continuidad a un proyecto por administración de asfalto y reparación del existente, todas reuniones que nos ayudan a contribuir a ser gobierno y trabajar en conjunto, esperando que cada funcionario se acomode en sus acciones y ver después como podemos acomodarnos al mismo en beneficio de Rivadavia…” Coparticipación La oposición en Rivadavia ha sido muy crítica a través de la redes sociales cuestionando que Rivadavia cada vez recibe menos fondos por coparticipación, y en tal sentido Reynoso señalo que – “el CUT o el índice de coparticipación está en cuestión hace muchos años, de hecho nosotros hemos tenido crecimiento en oportunidades en las que hubo que agregar camas en atención de salud porque el componente más importante del CUT tiene que ver con la salud (o sea que si Rivadavia tiene habitantes enfermos, recibirá más dinero por coparticipación que si somos todos sanos, como así también las derivaciones de complejidad afectan) y no es un concepto de salud acorde al tiempo que vivimos, y si bien lamentamos que ese índice baje, hemos subido un 22 % en atención ambulatoria y eso significa que hemos llegado antes a que una persona este internada…, lamentablemente la ley termina premiando al que termina internado, pero eso no puede distorsionarse en cuestiones de salud pública…, esperemos que en algún momento se plantee claramente mientras tanto nosotros seguimos creciendo en salud porque tenemos claro el objetivo, brindar mayores especialidades, atender más ambulatoriamente para que el vecino no tenga que terminar internado…” Viviendas para Policías “En cuanto al tema viviendas estuve hablando sobre la construcción de viviendas para personal policial, aproximadamente 10 viviendas en donde el Municipio pone los terrenos y luego se darán créditos para la construcción…, después hace aproximadamente 15 días entregamos tres viviendas por el Plan Hogar (el beneficiario compro la casa y el municipio le brindo acceso al lote) y hay 4 planes más en almacenamiento, todo el tiempo estamos viendo distintos programas, no se ve una foto de un barrio y la entrega de llave, pero todo el tiempo estamos entregando viviendas y ya no quedan lotes para adjudicar detrás del Barrio Perón, una parte está completa con el Procrear y otro con planes municipales…” La justicia falló a favor del Municipio La Cooperativa La Comunitaria presento un recurso de amparo para que el Municipio de Rivadavia cumpla con la pactado de permitir a la entidad permanecer en el galpón a través de un Comodato durante la gestión de Reynoso y hasta culminar la misma. Para el ejecutivo, La Comunitaria dejo de funcionar como un ente social para transformarse en parte del MTE, un espacio político que lucra con la necesidad de la gente, y esto hizo que el Mandatario Comunal deje sin efecto lo firmado oportunamente y pida la entrega del galpón para levantar allí un Albergue Universitario – “a la información accedió nuestro Asesor Legal, seguramente el primer día hábil de la semana, el próximo miércoles, seremos notificados oficialmente, la sentencia ya existe en la Mesa Virtual firmada por el Juez…, es una sentencia muy extensa que resuelve una medida cautelar pero que deja muy en claro los conceptos jurídicos que detalla…, además el bien es de todos los rivadaviense y la necesidad está más que justificada con la residencia estudiantil…” El plazo de entrega seria el 7 de marzo. Cambios de Gabinete "Es un año de cambios y no todo se puede hacer de un momento para otro porque deben ser considerados, no arrebatados por el solo hecho de cambiar…, pero si se seguirán dando cambios a medida que se vayan diagramando cuestiones…" Copa Sub 23 "La verdad que más que un partido de futbol, del otro lado, vi el compartir en familia disfrutando de un espectáculo, y ese es el ambiente que queremos lograr, más allá de lo futbolístico…, es imposible que la familia vuelva a la cancha si no hay ambiente familiar, la Copa Rivadavia lo ha logrado y seguiremos trabajando en esta cultura…, en lo deportivo los chicos pueden mostrarse, tener actividades en verano, y mostrar nuestro futbol local que tiene mucha calidad, los clubes han mostrado su orgullo y lo importante es lo que cada uno de estos le pone a la Copa, muchos muestra experiencia y otros muestran potencial, no todo es deportivo, y que Sansinena por segunda vez gane el Fer Play no es un dato menor…" Corsos Amanda Montes "Inclusivos" Inclusivos porque el corsodromo en la última noche de Carnaval en América, tuvieron lugares de acceso en distintos puntos para personas con capacidad reducida – "lo habíamos hecho otros años y no tuvo mucha utilidad porque creemos que el lugar no era el exacto, se reordeno todo eso, no lo hicimos en Fortín pero claramente siempre estuvo la mirada puesto en la accesibilidad para que todos puedan apreciar los espectáculos…, sabemos que el nombre de Amanda Montes este año más que nunca resalto el alma y el sentimiento para que estos Corsos sean eternos ESCUCHA LA NOTA COMPLETA