Este viernes perderá vigencia el billete de $ 5 en todo el país

En entidades bancarias podrán ser canjeados hasta el 31 de marzo. Luego de muchas especulaciones, principalmente entre comercios y compradores, el billete de $ 5 dejará de tener validez esta semana, específicamente el viernes 28, mientras que hasta el 31 de marzo las entidades bancarias deberán recibirlos a modo de cambio. Este recambio viene provocando diversos inconvenientes, incluso discusiones entre aquellos que venden productos o servicios en la ciudad y los compradores, generalmente, se negaban a recibirlos desde principios del corriente año. Desde supermercados locales destacaron que "mucha gente se negaba a recibir porque decía que en su barrio los kioscos ya no los aceptaban, esto generaba una discusión porque legalmente las dos partes están obligadas a recibirlo hasta que ya no corra la vigencia como se estableció". En una estación de servicio destacaron que los primeros días del mes de enero comenzaron a pagar la carga de combustible con grandes fajos de billetes de esta denominación, "la gente se quería deshacer de los mismos porque hasta fines de febrero iban a tener validez", resaltó un playero. En kioscos barriales se presentaba la misma situación, "algunos clientes nos miraban mal cuando les queríamos dar el vuelto con un billete de esta denominación, pero ellos pagaban con los mismos, no los querían devuelta, entramos en muchas discusiones por esta cuestión, lo mismo que pasó con el de $ 2 cuando se terminaba su vigencia", aseguró Nélida desde un kiosco. Vale acotar que aunque sean los últimos días en los que tendrá validez en kioscos, supermercados y demás comercios, se debe respetar la fecha que es el viernes inclusive. Luego podrán ser canjeados en los bancos por las monedas que reemplazarán a los mismos o también en cantidad por billetes de mayor denominación.