Villegas: Encontró al ladrón dentro de su casa comiendo en la heladera

Tweet El hecho ocurrió a las 5:30 hs. en la madrugada de este miércoles 26 en una vivienda de la calle Alberti entre Pueyrredón y Sarmiento de la vecina ciudad. El hecho ocurrió a las 5:30 hs. en la madrugada de este miércoles 26 en una vivienda de la calle Alberti entre Pueyrredón y Sarmiento de la vecina ciudad. El propietario del inmueble y único morador en ese momento se encontraba durmiendo cuando lo despertó el ruido de una de las cortinas de black out que golpeó contra una ventana. Al levantarse halló a un sujeto comiendo de su heladera. La primera reacción luego de preguntarle qué hacía allí fue tomarlo de sus prendas y sacarlo por el frente del domicilio a la calle. Hasta ese momento y sin reacción aún, advirtió que le faltaban algunas pertenencias, al salir el caco ya no se divisaba en los alrededores. Dio aviso a la Policía y ésta en pocos minutos intervino. Hasta el momento la víctima, Ramiro Varela, gerente de la empresa Eden, no pudo precisar por dónde ingresó el ladrón, pero sí constatar que recorrió su patio, revisó el interior del auto que estaba en garage en la parte posterior del terreno y hasta fumar en la casa. Por la actitud del delincuente, los investigadores creen que pudo haber actuado, en principio sólo, creyendo que no había nadie o bajo los efectos de la droga o el alcohol; la única certeza que se tendría que esta no es la primera vez que lo hace. Fuente: Distrito Interior Próximo >