América: Con el Cuento del Tío engañaron a un vecino, les entregó 20 mil pesos y 4500 dólares

Se trata de Abel Del Riego (padre) a quien llamaron por telefono haciendose pasar por su nieto y diciendole que lo tenían secuestrado junto a su nuera. El hombre engañado vilmente les entregó $ 20 mil y 4.500 dólares. LOS HECHOS Abel Reynaldo Del Riego se encontraba en su domicilio ubicado en calle Mitre entre Avellaneda y Marcos Cachau cuando cerca de las 13:30 horas del miércoles 26 de febrero recibe un llamado telefonico de un masculino quien dijo ser su nieto, diciendole que a él y a su madre les habian robado y los habian secuestrado y si no les daban dinero, le cortarían un dedo. Al escuchar esto Del Riego procedió a entregar 20 mil pesos, los que dejó en una bolsa, en el cordón de la vereda. Luego, le exigieron más dinero y en este caso les entregó U$S 4500 que dejó en una bolsa en el cordón de la vereda también. Al hombre lo tuvieron en todo momento al telefono y no le cortaban la comunicación por lo que no podía contactarse con sus familiares. Cuando arriba a su domicilio su hijo mayor Abel, este toma el telefono y cuando intenta hablar con los delincuentes le cortan abruptamente la comunicación. A todo esto ya el dinero se lo habían llevado. La causa esta caratulada como "Estafa Telefónica" y recayó para su intervención en la UFI N° 1 a cargo del Fiscal Dr. Manuel Iglesias del Depto Judicial de Trenque Lauquen