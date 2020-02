Suba de retenciones: la mesa de enlace habla de

Tweet Las cuatro entidades tienen agendada una reunión con el ministro de Agricultura, Luis Basterra. Los derechos de exportación de la soja se elevarán a 33%. Las cuatro entidades tienen agendada una reunión con el ministro de Agricultura, Luis Basterra. Los derechos de exportación de la soja se elevarán a 33%. Luego del cierre hasta nuevo aviso del registro de declaraciones juradas de ventas al exterior de granos, oleaginosas y derivados, y ante los rumores de suba de retenciones del 3% a la soja, la Mesa de Enlace se reunirá con el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, mañana a las 16:30, en la cartera agroindustrial. Según pudo saber TN.com.ar, la administración de Alberto Fernández publicaría el decreto este viernes, donde dispondrá una suba del 3% para la soja, que pasaría del 30% a 33%, mantendría los derechos de exportación al trigo y al maíz en 12%, y bajaría el impuesto a las economías regionales al 5%. A fines de diciembre, el Gobierno aumentó de 24,7 al 30% los derechos de exportación a la soja, y del 6,7 al 12% al maíz y trigo. Con la aprobación de la Ley de Solidaridad Social, se facultó al Ejecutivo a incrementarlas 3 puntos porcentuales más, medida que tomaría este viernes. De la reunión con el funcionario nacional participarán los presidentes de las cuatro entidades más representativas del sector agropecuario: Daniel Pelegrina por la Sociedad Rural Argentina (SRA), Jorge Chemes, titular de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Achetoni por la Federación Agraria (FAA) y Carlos Iannizzotto, presidente de Coninagro. Luego del anuncio de esta mañana del cierre del registro de declaraciones juradas de ventas al exterior de esta mañana, CRA emitió un duro comunicado titulado "Una nueva traición" donde expresó fueron convocados a una reunión con el funcionario nacional. UNA NUEVA TRAICIÓN



Sin embargo, en el día de la fecha han sido suspendidos los registros de exportación, medida que sorprende y deja una profunda sensación de engaño, se toman decisiones que no tienen retroceso.



Comunicado completo acá: https://t.co/MF2kPk2Rt7 — CRA (@CRAprensa) February 26, 2020

"Sin embargo, en el día de la fecha han sido suspendidos los registros de exportación, medida que sorprende y deja una profunda sensación de engaño, porque mientras se espera para dialogar, se toman decisiones que no tiene retroceso", explica el documento.

Y añade: "Reiteramos nuestra voluntad de diálogo, pero también advertimos que queremos ser respetados y no permitiremos ni engaños ni dilaciones. La presión fiscal ya es insostenible: lo saben quienes producen y quienes recaudan, por lo tanto, es tiempo de tratar al sector productor sin chicanas y sin falsas reuniones sobre decisiones ya tomadas".

Fue CRA quien la semana pasada propuso ir a un cese de comercialización de granos y hacienda, alternativa que fue evaluada por la Mesa de Enlace, cuyos representantes, ante un llamado de Basterra, prefirió esperar a esta semana para reunirse con el ministro.

"Aguardamos la racionalidad de quienes gobiernan para no caer en situaciones ya transitadas que oscurecen el futuro económico del país", concluye el comunicado emitido por CRA.