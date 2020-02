Paritaria docente: Provincia hizo la primera oferta y los gremios rechazaron por “insuficiente”

Tweet En un escueto comunicado, el Frente Gremial Docente comunicó el rechazo a la primera oferta salarial presentada por el gobierno bonaerense aunque no dieron precisiones sobre los números de la propuesta En un escueto comunicado, el Frente Gremial Docente comunicó el rechazo a la primera oferta salarial presentada por el gobierno bonaerense aunque no dieron precisiones sobre los números de la propuesta “En la reunión de la Mesa Técnica salarial recibimos hoy la primera propuesta de incremento por parte del Gobierno provincial. La misma fue rechazada por insuficiente”, señalaron desde el FUDB y agregaron: “Continúan las negociaciones”. La reunión de este jueves se desarrolló en la Casa de la Provincia en Capital Federal y tuvo lugar luego del anuncio del gobierno nacional sobre un acuerdo en la paritaria nacional docente que establece un piso salarial para todo el país. “Fueron sumas no remunerativas, que no cumplían con el pedido de los gremios de que vayan al básico”, precisaron a Todo Provincial desde la Feb aunque no informaron más detalles de la oferta. La paritaria nacional docente fijó el nuevo salario mínimo inicial en 23 mil pesos a partir de febrero y en 25 mil pesos a partir de julio. También se estableció el pago de una suma fija extraordinaria, a cargo del Fondo Nacional de Incentivo Docente, de 4.840 pesos que se abonará en cuatro cuotas de 1.210. Próximo >