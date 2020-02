Nación lanzó «Potenciar»: un concurso que dará herramientas a desocupados

Tweet El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, anunció este jueves el lanzamiento del concurso Potenciar, el cual otorgará distintos kits de máquinas y herramientas de distintos rubros a personas mayores de 40 años con el fin de que «se empiece a mover la rueda» de la economía. El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, anunció este jueves el lanzamiento del concurso Potenciar, el cual otorgará distintos kits de máquinas y herramientas de distintos rubros a personas mayores de 40 años con el fin de que «se empiece a mover la rueda» de la economía. Según explicó el ministro, muchos adultos mayores que se dedicaban a prestar un servicio de los rubros panadería, textiles, carpintería, herrería y otros similares tuvieron que tomar créditos al 200% anual debido a la falta de trabajo. Bajo esa premisa, el Ministerio anunció este plan que distribuirá distintos kits de máquinas, herramientas e insumos, que deberán ser pagados por quienes los adquieran a través de una contraprestación laboral. «Son kits de máquinas y herramientas. Las personas mayores de 40 años que no tienen trabajo se pueden acreditar para concursar. Tienen que acreditar que tienen experiencia en el tema, que han trabajado en eso y un jurado los evalúa», explicó en declaraciones a Radio 10. «Cuando son aceptados, la forma de adquirir las herramientas es contraprestar el 20% de la producción durante cuatro meses, que se la tiene que donar a una institución, como una escuela o un comedor. O si no, dando ocho horas de su actividad por mes, durante cuatro meses», indicó. El ministro aseguró que se trata de «kits muy completos» que hasta le permiten a alguien montar una panadería o una carpintería. «Tenemos claro que hay que terminar con el hambre y que hay que promover el trabajo. Mucha gente no tenía herramientas para trabajar y tomó créditos al 200% anual», remarcó. Y concluyó: «La idea es que esto genere trabajo hacia abajo: que el día que tenga mucho laburo el que pidió las máquinas textiles, contrate a alguien para que lo ayude esa semana y se empiece a mover la rueda». (NA) Próximo >