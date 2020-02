General Pico: investigan a un entrenador de fútbol en el marco de la Ley Antidoping a raíz de un video viralizado

Tweet La fiscal a cargo de la investigación, Verónica Campo, afirmó que “la causa está enmarcada dentro de la Ley 24.819 de preservación de la lealtad y el juego limpio en el deporte, más conocido com la ley antidoping”, señaló. La fiscal a cargo de la investigación, Verónica Campo, afirmó que “la causa está enmarcada dentro de la Ley 24.819 de preservación de la lealtad y el juego limpio en el deporte, más conocido com la ley antidoping”, señaló. A raíz de esta investigación en la mañana de hoy se llevó a cabo un allanamiento en la vivienda del joven entrenador a cargo de la brigada de investigaciones de la UR II. La Fiscalía a cargo del Fiscal General Armando Agüero y la Fiscal Verónica Campo tomó conocimiento a través de la viralización de un video en redes sociales. “Dado que como hay niños de por medio, se tiene la obligación de investigar en principio de oficio y es lo que hizo la fiscalía. Es por ello que hoy a primera hora comenzaron a realizarse las diligencias judiciales en el domicilio del quien sería el entrenador de los deportistas”, señaló la jefa de la Brigada. Fileni señaló que “se comienza a viralizar un video en redes sociales en donde una persona filma a un grupo de chicos futbolistas a quienes se le da a inhalar algo por parte del entrenador. Esta situación no fue muy bien tomada por los padres que estaban del otro lado de la reja y el video tomó estado público”, puntualizó. En el procedimiento se secuestraron algunos elementos que presumiblemente estarían vinculados a la investigación y se procedió a la demora del entrenador quien a su vez fue trasladado a la sede judicial de General Pico para la audiencia de formalización la cual se realizaría en horas de la mañana de hoy. La causa está enmarcada dentro de la Ley 24.819 de preservación de la lealtad y el juego limpio en el deporte. La misma, en su artículo 11 señala: “Será reprimido con prisión de un mes a tres años, si no resultare un delito más severamente penado, el preparador físico y/o psíquico, entrenador, director deportivo, dirigente, médico y paramédicos vinculados a la preparación y/o a la participación de los deportistas, y/o todo aquel que de alguna manera estuviera vinculado a la preparación y/o a la participación de los deportistas; que por cualquier medio facilitare, suministrare y/o incitare a practicar dóping. Si las sustancias suministradas fueran estupefacientes la pena será de cuatro a quince años”. Formalizaron al joven entrenador de Fútbol y le prohibieron por 30 días corridos acercarse a los chicos y sus familias El juez Diego Ambrogetti llevó a cabo la formalización. Los fiscales Armando Agüero y Verónica Campo son los que llevan a cargo la investigación. Por su parte el doctor Herrero Galvagno trabajó como abogado defensor. El juez resolvió la libertad del joven y que por 30 días corridos no tenga ningún tipo de acercamiento con las familias y los chicos de la categoría 2007 de DXT. La fiscal Verónica Campo señaló en diálogo con infopico.com que “en el allanamiento se secuestraron dos sustancias que serán enviadas para ser analizadas”. Reveló que “El imputado pidió perdón y solicitó a través de su abogado, que se aplique el “principio de oportunidad” que es el perdón por primera vez”. Cabe recordar que la causa está enmarcada dentro de la Ley 24.819 de preservación de la lealtad y el juego limpio en el deporte. Próximo >