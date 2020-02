Paritaria docente bonaerense: el gobierno mejoró la oferta y se espera la respuesta de los gremios

Tweet El gobierno oficializó en la paritaria general la propuesta salarial para los maestros. Es de un 8,9% en marzo y otro 16,6% por ciento en junio. El inicial se va a 29 mil desde el mes próximo. Piden alguna cláusula para no perder contra la inflación. Se suman los $4.840 otorgados por Nación. El gobierno oficializó en la paritaria general la propuesta salarial para los maestros. Es de un 8,9% en marzo y otro 16,6% por ciento en junio. El gobierno de Axel Kicillof oficializó la oferta a los docentes en la mesa paritaria general, tras el rechazo del Frente de Unidad Docente a la propuesta adelantada ayer en la mesa técnica salarial. En el encuentro, realizado en la sede del ministerio de Trabajo en La Plata, los funcionarios bonaerenses ofertaron a los maestros un aumento del 8,9% en marzo, con lo que el sueldo inicial básico de un maestro se iría a 29.000 pesos. Además, contempla el otorgamiento de otro 16,6 por ciento en junio, con lo que el salario inicial básico treparía a los $31.059, y con revisión ese mismo mes. Por otra parte, se deben sumar los 4.840 pesos otorgados por Nación en concepto de bono remunerativo, que se pagarán en cuatro cuotas mensuales de 1.210 pesos. En las próximas horas comenzarán las asambleas de los gremios que integran el Frente de Unidad, para tomar postura respecto de la aceptación o no de la propuesta oficial. En cuanto a la mesa salarial técnica, que conformaron ayer los gremios docentes con el gobierno de Axel Kicillof, se extendió hasta bien entrada la madrugada, en la sede de la Casa de la Provincia de Buenos Aires de la capital. Desde algunos de los sindicatos fueron confiando a La Tecla.info que los primeros datos no conformaron a los representantes de los maestros, mientras se intentaban algunas alquimias para acercar una oferta convincente. Así, se analizaron fórmulas diversas hasta que, cerca de las 3 de este jueves, se llegó a delinear una propuesta definitiva, que siguió sin ser aceptada por los representantes de los gremios que conforman el Frente de Unidad Docente. Sin embargo, nadie -ni los funcionarios ni los representantes sindicales- se animaba a precisar los números concretos del ofrecimiento, que se mantenía en un cono de oscuridad hasta hace algunos minutos. Fue Miguel Díaz, el secretario general de UDOCBA, quien dialogó con el programa "Mañanas sin filtro" de Cadena Río (88.7 FM) quien develó la incógnita respecto del dato fino de la propuesta de Provincia. El dirigente confió que "no llegamos a un acuerdo, UDOCBA rechaza la oferta del gobierno por insuficiente, estamos muy dolidos, nunca pensamos que iba a ser una oferta tan chiquita", y añadió que "en total sería casi un 9 por ciento entre lo que aporta Nación y lo que aporta Provincia, pasando de 26.600 a casi 29 mil pesos". El sindicalista aseguró que el gobierno ofertó un 5% de aumento, que se suma al 4% otorgado por el gobierno nacional en la paritaria docente a nivel país, mientras que la idea de los gremios era que la administración Kicillof no baje de un 10 por ciento de aporte provincial. El doble de lo que finalmente acercó a los maestros. Díaz indicó que, con esta propuesta, el salario básico de los docentes treparía de algo más de 26.600 pesos a casi 29 mil, además de sumar los 4.840 pesos de bonificación ofrecido por Nación, que se pagarían en cuatro cuotas mensuales de 1.210 pesos cada una. Próximo >