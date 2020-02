Vuelta al trabajo y lactancia*

Tweet ¿Podemos continuar la lactancia cuando volvemos a trabajar?... ¿Podemos continuar la lactancia cuando volvemos a trabajar?... ... Si, claro que se puede, siempre y cuando exista el deseo y la determinación para poder hacerlo. Por supuesto que cada caso es único y depende de muchos factores. Por ejemplo, que edad tiene el bebé cuando la mamá vuelve a trabajar, porque no es lo mismo tener que regresar al trabajo cuando tu bebé tiene 2 semanas, 2 meses o 6 meses. También dependerá de la cantidad de horas que trabaje, o de la distancia de la casa al trabajo. Otro factor importante es si contamos en el ámbito laboral con un espacio propicio para extraernos leche, el cual debería ser un lugar íntimo, higiénico, confortable y con la posibilidad de conservar refrigerada esa leche. La OMS sugiere que durante seis meses la lactancia debe ser exclusiva, y luego de ese período estaría bien comenzar con la alimentación complementaria. Pero también sugiere mantener la lactancia por lo menos hasta los dos años, aún cuando el niño ya consume diversidad de alimentos. ¿Cómo es la ley en Argentina en relación a la licencia por maternidad?La gran mayoría de las mujeres que trabajan en blanco, tienen 45 días antes del parto y 45 días posteriores; o sea que su bebé tendría un mes y medio al momento de tener que regresar a trabajar. En los casos donde la mujer no está sujeta a la ley la situación es mucho más difícil porque deben retornar antes a sus puestos de trabajo y resulta muy complicado mantener la lactancia exclusiva. Pero volver a trabajar no implica tener que abandonar la lactancia. ¿Emocionalmente cómo viven las madres la vuelta al trabajo? Suele ser un momento muy angustiante en la mayoría de las mujeres porque separarse de sus bebés siendo tan pequeños es muy poco natural. Si pensamos en las necesidades de un bebé de exterogestación, serían 9 meses, cómo para poder equipararse con cualquier otro mamífero. Este tiempo también coincide con la angustia del octavo/noveno mes, dónde el bebé empieza a entender que es un otro por separado de su madre (o cuidador principal). Pero también hay madres que tienen muchas ganas de recuperar su espacio laboral, y vuelven muy contentas a insertarse en su vida profesional. Y no por eso abandonan la lactancia sino que encuentran una rutina de como extraerse leche, y luego dejarles esta leche a su bebé/s. ¿Qué pasa en los ámbitos laborales con una mamá que se quiere ir a sacar leche?Hay trabajos dónde claramente apoyan la lactancia materna, dónde incluso hay charlas hacia todos los empleados informando sobre la LM y su importancia. Pero estos son los menos y lamentablemente queda en las mujeres lograr propiciarse un espacio para poder hacerlo. ¿Qué le pasa a la mamá corporalmente? Extraerse leche después de un rato de llegada a trabajar, pasa a ser una necesidad fisiológica, y lamentablemente muchas veces no es comprendida esa mujer que necesita un tiempo para drenarse los pechos. Y si no lo hace, puede estar muy molesta e incluso traerle complicaciones. Claro que le producción de leche se va ajustando de a poco al drenado que esa mujer vaya realizando. *Por Valeria Weil, puericultora de la ACADP Asoc. C. Argentina de Puericultura Próximo >