América: El hombre acusado de violación de domicilio y espiar mujeres hizo su descargo

Tweet En la tarde del jueves 27 de febrero Luis Aguirre, de él se trata, hizo llegar a Master News una nota escrita de puño y letra donde cuenta lo sucedido con las dos aprehensiones que sufrió en la madrugada y en la tarde del miércoles 26 en los hechos por los que fue denunciado con las dos aprehensiones que sufrió en la madrugada y en la tarde del miércoles 26 en los hechos por los que fue denunciado LA NOTA TEXTUAL ESCRITA POR LUIS AGUIRRE Buenas tardes soy Luis Aguirre, uso este medio para hacer mi descargo sobre lo sucedido, yo es verdad que frecuento ese lugar por el simple echo de que salia con una persona de ese barrio, se que no es el modo de hacerlo como lo hice, por tal motivo fui visto y aprendido por 2 personas del lugar, yo luego de ser liberado tuve la torpesa de ir de nuevo a dicho lugar, solo fui a pedir disculpas a las personas afectadas, a la cual conozco, de ahi antes de hablar con las personas afectadas fui aprendido por personas de dicho lugar y yo sin resistirme fui aprendido Nuevamente. Yo tengo mis defectos como toda persona, pero no soy un depravado o lo que fuera que dicen, hay personas que dicen haberme visto en su patio la noche de mi detención, ahora pregunto, si estuve detenido como pude ir a tu casa?? O si te lleve objetos y animales como tu dices, dónde estan? La perito revisó mi vehículo y no se encontro nada, ni un pelo de nada ni objetos para delincuir, si tu tienes problema conmigo, ven y dimelo pero no me ensucies con testimonios falsos para ensuciarme. Como tambien dicen que estaba drogado, el informe del medico no dice nada de que alla utilizado sustancias tóxicas, fumo con suerte 2 o 3 cigarros por dia, no me da para comprar droga o porros }, como tambien dicen que me raje la cabeza cuando salge un tapial }, para su información el corte fue producto de un accidente laboral por tal motivo estoy de licencia, también aclaro que a todas esas personas que escribieron en redes sociales, medios y WhatsApp ya inicié acciones legales por falsos testimoniós, haber si frente a un juez, justifican lo que pusieron en las redes sin conocimiento de lo sucedido. Es facil hablar sin saber el motivo o ensuciar a una familia, esa es la gente que te condena sin saber, se que esto no cambia mucho, pero no ensucien a mi flia porque todos conocen a mi madre y a mi hermano y a mi por mas que me ensucien, la mayoría de la comunidad sabe que clase de persona soy yo y mi flia. Sin nada mas que decir, pido perdón a las personas afectadas del barrio de la calle Olivares. Muy atte Luis Aguirre Próximo >