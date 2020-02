Boca visita a Colón con la obligación de ganar y espera que River deje puntos en el camino

Tweet Este viernes comienza a jugarse la penúltima fecha de la Superliga y el Millonario le lleva tres puntos de ventaja al Xeneize. El partido de esta noche será en Santa Fe. Este viernes comienza a jugarse la penúltima fecha de la Superliga y el Millonario le lleva tres puntos de ventaja al Xeneize. El partido de esta noche será en Santa Fe. Boca buscará esta noche lograr una victoria que le permita acercarse al líder River cuando visite a un Colón que necesita ganar para mantener la ilusión de salir de la zona de descenso. A esta Superliga le quedan solo dos fechas. El encuentro se jugará a partir de las 21.10 en el estadio Brigadier Estanislao López, será dirigido por el árbitro Diego Abal e irá televisado en directo por TNT Sports. Boca tiene 42 unidades y está obligado a conseguir el triunfo porque, en caso de perder o empatar, le dejaría casi servido el título a River, que suma 45 puntos y el sábado recibirá a Defensa y Justicia. El presente de Colón es muy distinto: se encuentra en zona de descenso y tiene la urgencia de sumar de a tres para mantener la ilusión de quedarse en la máxima categoría. Osella haría 6 cambios y Russo repetiría equipo El elenco santafecino viene de perder por 4 a 0 en su visita a Newell´s y en relación a los once que empezaron jugando en Rosario el técnico Diego Osella realizaría seis variantes, una de ella obligada debido a que Rodrigo Aliendro fue expulsado en el duelo anterior. Osella podrá contar con Alex Vigo, quien cumplió con la fecha de suspensión tras haber llegado al límite de amarillas y volvería al elenco titular por Gastón Díaz mientras que Bruno Bianchi iría por Rafael García. Además Tomás Chancalay ingresaría por Aliendro, Fernando Zuqui reemplazaría a Federico y Marcelo Estigarribia iría por Luis Miguel Rodríguez, mientras que Osella no dio a conocer si mantendrá a Lucas Viatri o si pondrá a Wilson Morelo. Boca viene de golear como local a Godoy Cruz por 3 a 0 en la fecha pasada y la idea de Miguel Ángel Russo es poner a los mismos once que empezaron jugando ante el elenco mendocino ya que rotaría jugadores en el partido por Copa Libertadores. Tras jugar ante Colón, la delegación regresará a Buenos Aires y el domingo viajará a Venezuela donde el próximo martes debutará en la certamen continental ante Caracas, encuentro en el cual Russo podría realizar algunos cambios. Las posibles formaciones Colón: Leonardo Burián; Alex Vigo, Bruno Bianchi, Emmanuel Olivera, Rafael Delgado; Tomás Chancalay, Matías Fritzler, Fernando Zuqui, Marcelo Estigarribia; Wilson Morelo o Lucas Viatri y Gabriel Esparza. Boca: Esteban Andrada; Julio Buffarini, Carlos Izquierdoz, Junior Alonso, Frank Fabra; Jorman Campuzano, Guillermo Fernández; Eduardo Salvio, Carlos Tevez, Sebastián Villa; Franco Soldano. Nº EQUIPO PTS. PJ PG PE PP GF GC DF 1 River Plate 45 21 14 3 4 39 16 23 2 Boca Juniors 42 21 12 6 3 30 8 22 3 Argentinos Juniors 36 21 9 9 3 20 14 6 4 Lanús 35 21 9 8 4 28 24 4 5 Racing Club 35 21 8 11 2 25 21 4 6 Newell`s 34 21 9 7 5 32 22 10 7 Vélez 33 20 9 6 5 22 13 9 8 Rosario Central 33 21 8 9 4 27 26 1 9 Def. y Justicia 32 21 9 5 7 23 17 6 10 Arsenal 31 21 8 7 6 32 29 3 11 Talleres 31 21 9 4 8 30 27 3 12 San Lorenzo 30 21 9 3 9 25 26 -1 13 Estudiantes 29 21 8 5 8 21 19 2 14 Atlético Tucumán 28 21 7 7 7 21 23 -2 15 Independiente 26 21 7 5 9 24 24 0 16 Banfield 25 21 6 7 8 18 19 -1 17 Central Córdoba (SE) 25 21 6 7 8 20 25 -5 18 Unión 24 21 6 6 9 18 26 -8 19 Aldosivi 22 21 6 4 11 19 28 -9 20 Gimnasia 20 21 5 5 11 21 22 -1 21 Patronato 20 21 4 8 9 19 30 -11 22 Colón 18 21 5 3 13 17 33 -16 23 Huracán 16 21 3 7 11 13 27 -14 24 Godoy Cruz 12 20 4 0 16 18 43 -25 Próximo >