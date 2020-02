Alberto Fernández: “Los autoconvocados del campo deberían tener la honestidad de decir que son opositores

Tweet El Presidente criticó a sectores que -según aseguró- son manejados por Cambiemos. “No es lo mismo un presunto chacarero que un dirigente empresario”, planteó El Presidente criticó a sectores que -según aseguró- son manejados por Cambiemos. “No es lo mismo un presunto chacarero que un dirigente empresario”, planteó El presidente Alberto Fernández aseguró que los “autoconvocados”. del campo son dirigentes opositores que responden a la conducción de Cambiemos. En medio de las negociaciones por una suba de retenciones a la soja, el jefe de Estado planteó: “Deberían tener la honestidad intelectual de presentarse como opositores a la hora de hablar, porque entonces uno sabe desde donde están hablando”. “No es lo mismo que hable un presunto chacarero que un presunto militante o dirigente encubierto. Eso está claramente inducido por dirigentes de Cambiemos. Son las reglas de juego que buscan imponer. Yo tengo la tranquilidad de que estoy cumpliendo mi palabra con quienes me votaron”, aseguró en una entrevista en Radio 10. Esta vez el esfuerzo lo tienen que hacer los que están en mejores condiciones, no lo van a hacer los que menos tienen. Los que exportan son los que tiene mejores condiciones Sobre un posible encuentro con los referentes de las entidades que agrupan a los productores agropecuarios, Fernández señaló que está dispuesto a hablar “con todo el mundo” y aclaró que el Ministro de Agricultura es el que está llevando adelante esas reuniones. “Lo que el campo tiene que entender es la situación argentina. No por culpa nuestra. El FMI está diciendo que este país, que se llama Argentina, no está en condiciones de pagar sus deudas. Y si el Fondo dice semejante cosa se darán cuenta en que estado están las arcas públicas. No puede ser que a uno le pidan que se supere el déficit fiscal y, al mismo tiempo, nadie quiere aportar nada”, señaló el Presidente. El ministro de Agricultura recibió a los representantes de las entidades que agrupan a los productores agropecuarios Y volvió a pedir la comprensión y ayuda del sector rural. “Ya lo he dicho durante toda la campaña, con lo cual me siento tranquilo espiritualmente. Yo no le mentí a nadie. Esta vez el esfuerzo lo tienen que hacer los que están en mejores condiciones, no lo van a hacer los que menos tienen. Los que exportan son los que tiene mejores condiciones”, aseguró. El miércoles pasado, la subsecretaría de Mercados Agropecuarios de la Nación decidió cerrar el registro de declaraciones juradas de ventas al exterior hasta nuevo aviso, lo que hizo especular que el próximo domingo —en su mensaje de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso— el presidente anunciaría un aumento de 3 puntos porcentuales de las retenciones para la exportación de soja, que pasarían del 30% al 33%. No hay ninguna decisión tomada. Hoy está todo en análisis, no hay ningún número definido El cierre del registro permite evitar que las empresas adelanten operaciones y de esa manera puedan anticipar el pago de las retenciones con el porcentaje actual, aun no incrementado. Sin embargo, en la tarde del jueves, el ministro de Agricultura, Luis Basterra, recibió a los integrantes de la Mesa de Enlace y dejó “en suspenso” la posibilidad de que las retenciones a la soja se incrementen en los próximos días. “No hay ninguna decisión tomada. Hoy está todo en análisis, no hay ningún número definido. Me voy un poco más tranquilo de lo que vine. De acuerdo a las noticias que teníamos, íbamos a tener un anuncio el próximo domingo. Nos confirmaron que no va a ser así”, señaló a los periodistas Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) al retirarse del ministerio de Agricultura. Con todo, Chemes le pidió a los productores esperar un par de días antes de impulsar medidas de fuerza, las que no descartó que se produzcan en caso de que no se alcance un acuerdo. El encuentro se realizó en el ministerio de Agricultura y en representación de los productores, además de Chemes, asistieron el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Daniel Pelegrina; el presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni, y el presidente de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (CONINAGRO), Carlos Iannizzotto. Los dirigentes del campo, antes de ingresar a la reunión, habían expresado el “desencanto y la sorpresa” por la decisión del Gobierno de cerrar los registros de declaraciones juradas de ventas al exterior, paso previo al anuncio del aumento de las retenciones. Desde Confederaciones Rurales Argentinas manifestaron que el gobierno “traicionó y engañó al campo” con las decisiones que ha tomado en las últimas horas. El cierre del registro, según explicaron los dirigentes al retirarse de Agricultura, será revertida en breve. Próximo >