En Trenque Lauquen se dio una estafa telefónica similar a la de América

El hecho sucedió en la madrugada del viernes y tiene características similares a lo ocurrido con Abel Del Riego (padre) en nuestra ciudad días atrás. Los colegas de Data Trenque dieron a conocer la noticia. LO SUCEDIDO 1:30 de la madrugada. En medio del silencio, suena el teléfono fijo… Inesperadamente… El dueño de casa se levanta a tientas, medio dormido, y del otro lado una voz que él creyó que era la de uno de sus hijos diciéndole: "papi, me tienen 3 tipos, me están apuntando con una pistola… Agarrá toda la plata que tengas y traémelo a casa"… Tensión… Angustia… Miedo… Pánico… "Fue un momento de horrible". El caso fue narrado a DataTrenque por la propia víctima. Ocurrió en las últimas horas en la ciudad de Trenque Lauquen, donde delincuentes han tomado la nueva modalidad de llamar a teléfonos fijos para simular secuestros y exigir plata por el falso rescate de sus seres queridos. Algo que ya resultó con éxito en la localidad de América días atrás… Ahora la policía alerta sobre estos nuevos casos, en especial a las familias que tienen adultos mayores o abuelos que son las víctimas preferidas de estos delincuentes sin escrúpulos. "Papi, me quieren matar… agarrá todo lo que tengas y traémelo a casa…", terminó la frase el falso hijo… Pero el padre, aterrado, contestó sin pensar: "que querés que te lleve si yo no tengo plata!". En ese momento, la llamada se cortó. Los delincuentes habían descartado a esa víctima y el robo no se concretó. Pero el vecino se quedó angustiado, todavía creyendo que su verdadero hijo era víctima de la delincuencia. Estaba muy asustado así que llamó a otra hija y le contó la situación. Juntos llamaron a la Policía y ubicaron al hijo: estaba durmiendo en la casa. Se pasó el susto y la angustia quedó… Ante esta nueva modalidad, las autoridades policiales salieron a reforzar las medidas preventivas solicitando a la población que esté atenta y no caiga en engaños telefónicos ya que lo único que persiguen es robarle el dinero a la gente. Además, recordaron que también se utilizan otras modalidades como los delincuentes que se hacen pasar por empleados de organismos del Estado, bancos, empresas, concursos o prestatarias de dinero.