Para los docentes la nueva oferta de Kicillof tiene gusto a poco e insisten con la cláusula gatillo

Los principales sindicatos docentes de la provincia de Buenos Aires tomaron la nueva oferta salarial del Gobierno con reparos. Mientras Udocba la rechazó de plano, para Suteba y FEB todavía tiene gusto a poco y responderán oficialmente mañana. En tanto, UPCN ya adelantó su visto bueno. Los principales sindicatos docentes de la provincia de Buenos Aires tomaron la nueva oferta salarial del Gobierno con reparos. Mientras Udocba la rechazó de plano, para Suteba y FEB todavía tiene gusto a poco y responderán oficialmente mañana. En tanto, UPCN ya adelantó su visto bueno. En el gobierno bonaerense que dirige Axel Kicillof están decididos a cerrar un acuerdo con los sindicatos docentes para comenzar el ciclo lectivo en tiempo y forma. Sucede que todavía no dan con el porcentaje exacto para contentar a los principales gremios y hoy está nuevamente en duda el normal desarrollo de las clases en las escuelas públicas. Es que en el encuentro realizado en la sede del Ministerio de Trabajo en La Plata, los funcionarios bonaerenses ofertaron a los maestros un aumento del 8,9% en marzo y 16,6 por ciento en junio, lo que marcó una propuesta con gusto a poco para los sindicatos. Según pudo saber La Tecla, desde Suteba pusieron en pausa la confirmación o rechazo de la oferta hasta tanto no se lleven adelante hoy las reuniones distritales y mañana lo pongan sobre la mesa de discusiones en un plenario provincial. Recién ahí saldrá la respuesta oficial. Algo similar sucede con FEB. Esta tarde se desarrollarán reuniones en las distintas seccionales y mañana llevarán adelante un congreso en el que plantarán posición al respecto. Quien ya adelantó su negativa fue Udocba, que a través de su secretario general, Miguel Díaz, aseguró tenían "más expectativas" en las ofertas del Gobierno y que esperan una propuesta superadora. En lo que sí estuvieron en sintonía todos los espacios con representación docente bonaerense fue con la cláusula gatillo. Una medida que el Ejecutivo provincial pareciera esforzarse en quitar del a mesa de debate, pero que es duramente resistida por los gremios. "Queremos que quede garantizado que nuestros salarios no van a perder contra la inflación", comentó una de las partes que se sentó cerca de los ministros hoy por la tarde. De hecho, los cinco sindicatos mayoritarios se plantaron en este tema y exigieron que conste en actas este pedido. "Si no lo quieren llamar cláusula gatillo porque no les gusta, que no lo hagan, pero este año no queremos perder contra la inflación", insistió la misma fuente. En tanto, desde la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) ya adelantaron a este medio que sí aceptarán la propuesta del Ejecutivo. Los detalles de la última oferta Un aumento del 8,9% en marzo, con lo que el sueldo inicial básico de un maestro se iría a 29.000 pesos. Además, se contempla el otorgamiento de otro 16,6 por ciento en junio, con lo que el salario inicial básico treparía a los $31.059, y con revisión ese mismo mes. Por otra parte, se deben sumar los 4.840 pesos otorgados por Nación en concepto de bono remunerativo, que se pagarán en cuatro cuotas mensuales de 1.210 pesos.