La mayoría de los gremios docentes aceptó la oferta de Axel Kicillof y el lunes comenzarán las clases

Tweet Suteba, conducido por Roberto Baradel, aprobó el aumento del 16,6% junto a otros cuatro sindicatos. Feb y Udocba lo rechazaron, pero no convocarán a medidas de fuerza Suteba, conducido por Roberto Baradel, aprobó el aumento del 16,6% junto a otros cuatro sindicatos. Feb y Udocba lo rechazaron, pero no convocarán a medidas de fuerza Por Maximiliano Fernandez Con respuestas divididas de los gremios, hoy por la tarde se cerró la paritaria docente en la provincia de Buenos Aires. Tres de los cinco gremios que componen el Frente de Unidad Docente bonaerense (FUDB) aceptaron y dos rechazaron la propuesta del gobernador Axel Kicillof. La clave para destrabar el conflicto estuvo en la aceptación de Suteba, el gremio mayoritario de la provincia, conducido por Roberto Baradel. Los otros dos sindicatos que aprobaron la propuesta fueron Amet -de los profesores técnicos- y Sadop -de los privados-. En tanto, Feb y Udocba rechazaron la oferta, pero no convocaron medidas de fuerza. Por ende, el ciclo lectivo comenzará el lunes. Por fuera del frente gremial, también dieron el visto bueno Upcn y Uda. “Los votos de Feb y Udocba no alcanzan. No vamos a responder como frente, sino cada gremio por su cuenta”, resaltó a Infobae una fuente sindical. La oferta de Kicillof supone una suba de 16,66% en dos cuotas. El primer aumento ofrecido para marzo es de 8,9% y el segundo para junio de 7%. Además, contempla el compromiso de reabrir la paritaria en caso de que la inflación supere los incrementos otorgados. Según las cifras oficiales, con la oferta realizada, el salario de bolsillo de un maestro de grado de jornada simple sin antigüedad pasaría de $26.623 a $29.000 en marzo y ascendería a $31.058 en junio. En tanto, para un docente con 24 años de antigüedad se elevaría de $35.960 a $39.117 en marzo y $42.003 en junio. Hoy por la mañana se desarrollaron los plenarios de Suteba y Feb. El otro gremio fuerte de la provincia, Udocba, había rechazado de plano la propuesta ayer sin ponerla a consideración de las bases. Hoy al mediodía también Ctera, en su congreso de secretarios generales, oficializó la aprobación de la propuesta que hizo el miércoles el gobierno nacional. En el acta, se fijó el piso salarial de los docentes argentinos -que está en 20.250 pesos- en 23 mil desde marzo y luego en 25 mil desde julio. Desde Nación aportarán, además, cuatro sumas fijas de 1.210 pesos por única vez. Una en marzo, una en abril, una en mayo y otra en junio. En total, 4.840 pesos. Pese a que se llegó al acuerdo a nivel nacional, son varias las provincias que todavía están definiendo las negociaciones con sus gobiernos. En Chubut y Catamarca, por ejemplo, ya están anunciados paros que impedirán el normal comienzo del ciclo lectivo. Próximo >