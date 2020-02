Productores bonaerenses preparan una asamblea a la vera de la ruta en paralelo al discurso presidencial en el Congreso

Tweet En medio de la creciente tensión por la posible suba de retenciones a la soja, productores agropecuarios realizarán una asamblea en San Pedro. El Gobierno postergó ayer el anuncio y en la Sociedad Rural afirman que no tolerarán un incremento. En medio de la creciente tensión por la posible suba de retenciones a la soja, productores agropecuarios realizarán una asamblea en San Pedro. El Gobierno postergó ayer el anuncio y en la Sociedad Rural afirman que no tolerarán un incremento. Mientras el presidente Alberto Fernández pronuncie su discurso de apertura de sesiones en el Congreso de la Nación, productores agropecuarios del norte de la provincia de Buenos Aires realizarán una asamblea al costado de la Ruta 9 en medio de la posible suba de retenciones a la exportación de soja. La asamblea está convocada para el domingo a las 10.30 en la Ruta 9, kilómetro 153, en la entrada de la localidad bonaerense de San Pedro, lugar icónico para el campo durante el conflicto por la Resolución 125 en 2008. El discurso presidencial está previsto para las 11.30. La convocatoria es para manifestar el pleno rechazo al posible aumento de retenciones a la soja, que el Gobierno plantea que pasen de 30 a 33 por ciento. Ayer, el ministro de Agricultura de la Nación, Luis Basterra, mantuvo una reunión de tres horas de duración con los representantes de la Mesa de Enlace tras la cual el Gobierno decidió postergar el aumento. La Casa Rosada se mueve en un fino límite. El campo produce los dólares que el contexto requiere, al mismo tiempo que busca evitar la reedición de un conflicto que puso en jaque al primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Con la credencial de haberse opuesto a la 125, Alberto Fernández insiste en que “el campo tiene que entender la situación argentina”, tal como expresó esta mañana en una entrevista con Radio 10. De la asamblea del domingo se espera que participen productores encolumnados en las distintas entidades agropecuarias y también los denominados “autoconvocados”, grupo con el que los representantes de la Mesa de Enlace busca despolitizar las demandas y darle amplitud al rechazo a las posibles medidas. El ex presidente de la Sociedad Rural de San Pedro y actual vocal de la entidad, Raúl Victores, dijo a INFOCIELO que la asamblea tiene como objetivo plantear “el rechazo al aumento de las retenciones”. Sin referirse a la posibilidad de una medida de fuerza del sector, advirtió que desde el Gobierno “subestiman a los sectores en conflicto”. “El campo viene poniendo su parte, hay un gran desconocimiento de la situación del poder productivo”, señaló Victores y afirmó que “estamos en el 30 por ciento de retenciones, hasta acá llegamos”, en referencia al rechazo absoluto que expresan los sectores duros del campo ante una posible suba del impuesto a la exportación. Consultado acerca de una posible medida de fuerza en caso de que se concrete el anuncio, el ex titular de la entidad agropecuaria de San Pedro se limitó a mencionar que “hay demasiado fastidio en las bases” y que “en tanto y en cuanto sigan acorralando al sector, la situación se va a poner más complicada”. Resta esperar al domingo, para observar si el Presidente realiza algún anuncio al respecto en el Congreso. < Prev Próximo >