La palabra del DT Campeón de la Copa Rivadavia

Este año la Copa Rivadavia Sub 23 quedo en manos de Jorge Newbery, y uno de sus DT, Pablo Aramendi nos contó sus sensaciones del torneo que le trajo una gran alegría a medio Fortín. Este año la Copa Rivadavia Sub 23 quedo en manos de Jorge Newbery, y uno de sus DT, Pablo Aramendi nos contó sus sensaciones del torneo que le trajo una gran alegría a medio Fortín. La Copa Rivadavia Sub 23 organizada por la Municipalidad de Rivadavia y la Liga de Futbol del Oeste, se inició en 2019, se reiteró en este 2020 durante los meses de enero y febrero y parece que todo indica que la Copa de Verano llego para quedarse. Todos los clubes de la Liga participan, es imponente el marco de público en cada jornada, los clubes se reparten en partes iguales lo recaudado en entradas y los premios son para los clubes. Además, los jugadores hacen una especie de pretemporada y no se hace tan largo el receso de verano y según ellos, llegan en mejores condiciones al inicio del torneo. Más que contentos "la verdad que recién estamos apoyando los pies en la tierra porque la verdad que no lo podemos creer, es una alegría enorme la que estamos viviendo, hace mucho tiempo que venimos trabajando con las divisiones inferiores y estos chicos son nacidos en el club, para nosotros ganar el torneo es como la frutillita del postre porque la verdad nunca habíamos ganado un campeonato…" – aseguro Aramendi agregando que – "llegamos a la final contra Sansinena Futbol Club, sabíamos que es un equipo fuerte, que el partido iba a ser duro pero también confiábamos mucho en nuestros chicos, el grupo es hermoso, son muy unidos y las cosas se tenían que dar y se dieron…" Torneo que sirve "Es un torneo que lo tomamos como de preparación y para ir viendo con que contas que lo que resta del año y el campeonato, en nuestro caso por ejemplo sabemos que tenemos un equipo espectacular, que muchos chicos están listos para jugar en 1º división, estuvimos disputando un partido amistoso en Trenque Lauquen donde anduvimos muy bien, es un torneo muy bueno que les sirve a los chicos para agarrar confianza y estar en ritmo…" – menciono Pablo agregando finalmente que – "agradecemos a la gente de Fortín que nos estuvo esperando para celebrar todos juntos…"