Ingresó el Proyecto de Ordenanza en adicciones en el Concejo Deliberante

Por María Emilia de la Iglesia - Coop. La Comunitaria. ¿Es una conducta antirepublicana presentar un proyecto de Ordenanza en la Banca 13, banca del pueblo de Rivadavia? No. Es un derecho que tenemos como ciudadanos de Rivadavia. Anoche en el Concejo Deliberante ingresó nuestro pedido para Declarar la Emergencia en Adicciones en Rivadavia, que fue realizado como corresponde, por Mesa de Entrada del Concejo Deliberante. La próxima sesión los Concejales tendrán que decir si aceptan nuestro pedido de Banca 13. Si lo aceptan lo tendremos que exponer públicamente en la siguiente sesión y ahí ellos votarán si aprueban o rechazan el Proyecto de Ordenanza. La Agrupación oficialista Rivadavia Primero/Macri anoche repudió esta presentación. Plantearon que "de manera intempestiva y patoteril" nos dirigimos al Concejo. Estuve el día que llevamos la nota al Concejo y yo le presenté a Rosolén a los compañeros de Vientos de Libertad en el Concejo Deliberante. Tuvimos un intercambio de ideas con el Concejal Rosolén, debido a su desconocimiento en el tema. Ya que por ejemplo NEGÓ QUE HUBIESE MUERTE DE JÓVENES EN RIVADAVIA POR TEMA DE ADICCIONES. El "Grupo de personas del Conurbano" como ellos lo llaman para discriminar, son los referentes máximos de Vientos de Libertad, una asociación civil que es modelo en el país por sus tratamientos y trabaja codo a codo con los curas villeros y cientos de organizaciones. Los "patoteros del Conurbano" son los que a cualquier hora han recibido chicos de esta región en sus Casas porque acá no hay nada y el Estado no se hace cargo. Los "patoteros del Conurbano" atienden desde 2001 en sus 6 casas de vida a más de 1000 jóvenes y tienen la única casa del país solo para mujeres y sus hijos. "Estos patoteros" tienen reconocimiento nacional e internacional por sus modos de abordaje de la problemática de adicciones: que es integral y comunitaria. Estos "patoteros" han desarrollado una política pública en todo el país. "Vientos de Libertad" todos los días le para la mano a la muerte, al desconocimiento en el tema, a la falta de voluntad del Estado, trabajan para sacar de la cloaca a los pibes pobres que son destinados al descarte de esta sociedad. Construyen vida donde muchos siembran, por acción u omisión, muerte y desintegración social. Si los concejales oficialistas de Rivadavia Primero/Macri dicen que somos patoteros es para no hablar del verdadero problema que tenemos en Rivadavia, es para que en esa discusión nos olvidemos de debatir lo importante: QUE NO SE ESTÁ HACIENDO NADA HOY POR LOS CHICOS Y FAMILIAS QUE SUFREN POR LAS ADICCIONES, que el CENTRO DE DÍA está CERRADO y que HOY no hay ningún espacio de contención en tema adicciones para los jóvenes. ¡VAMOS POR UNA ORDENANZA EN ADICCIONES!