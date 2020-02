Se aprobó la ley de góndolas y ya se proyectan faltantes de productos de segundas marcas

Tweet Es de aplicación solo en las 13 cadenas de supermercados. Establece que un artículo de una marca no podrá superar el 30% del espacio disponible y darle espacio a las pymes. Preocupa la capacidad productiva para cubrir el espacio disponible Es de aplicación solo en las 13 cadenas de supermercados. Establece que un artículo de una marca no podrá superar el 30% del espacio disponible y darle espacio a las pymes. Preocupa la capacidad productiva para cubrir el espacio disponible Por David Cayón En lo que fue la última sesión extraordinaria y a días de que comience el cronograma de sesiones ordinarias, el Senado de la Nación aprobó la Ley de Góndolas. El tratamiento fue bastante sencillo teniendo en cuenta que el oficialismo tiene quorum propio pero, además, que la norma fue acompañada por la oposición en Diputados donde fue aprobada con 180 votos positivos, 18 abstenciones y uno solo negativo. En términos formales, la norma que busca promover la competencia entre las grandes marcas y las pymes comenzará a regir en los próximos días cuando sea publicada en el Boletín Oficial, establece en sus puntos principales que la medida busca promover la competencia y que las grandes empresas no llenen la góndola con sus productos. La medida busca promover la competencia y que las grandes empresas no llenen la góndola con sus productos Entre sus puntos neurálgicos establece que un producto de una marca no podrá superar el 30% del espacio disponible en la góndola que comparte con artículos iguales o similares. También, y en la misma línea, señala que debe haber un mínimo de 50% de las mercaderías de empresas pymes en todos los puntos de exhibición, hasta en los más próximos a las líneas de cajas, sin contemplar cuáles son las preferencias de las consumidores y la capacidad de provisión de las pequeñas empresas, en particular en los establecimientos con dimensiones superiores al promedio. En noviembre la Ley de Góndola tuvo media sanción de la Cámara de Diputados por casi la mayoría Otro punto que podría modificar el negocio de las promociones y las prácticas de marketing de las marcas es que la norma prohíbe a los supermercados la venta o alquiler de espacios preferenciales tanto en los locales físicos como en las opciones online, situación que la ley denomina como una “exclusión anticompetitiva”. Otro de los ejes, que es el que en principio parece más complejo de cumplir, es el que establece que los supermercados deben ofrecer un mínimo de cinco proveedores de un mismo producto. Asimismo, que los productos de menor valor que en la actualidad suelen ocupar lugares marginales tiene que estar colocados a “una altura equidistante entre el primer y último estante” de la góndola y en “en la primera visualización de productos de la categoría en cuestión” en las versiones online. "En el sector alimentos hay 203 fabricantes donde 21 son el 60% mercado, en bebidas hay 127 fabricantes y 14 concentran el 80%, lo mismo en Cuidado Personal donde hay 82 fabricantes y 11 son 80% del mercado y en limpieza hay 70 fabricantes y sólo 5 fabricantes son 80% del mercado” Pero aunque los legisladores y la clase política parecen apoyar sin restricciones le medida -el propio Alfonso Prat Gay, ex ministro de Economía, supo ponderar la norma que rige en Ecuador- la puesta en marcha genera dudas en cómo puede redundar en una mejora ya que, aunque podrían ingresar al canal nuevas marcas de productos pymes nadie sabe a ciencia cierta si tienen capacidad para ocupar el “espacio” que liberarán las grandes marcas, y si tendrán la aceptación de los consumidores. “Con la norma, más que pensar en si termina beneficiando o no a los consumidores surgen otras dudas al respecto. Por ejemplo, es una ley que va a regular que una empresa que tiene el 90% del mercado que sólo puede tener el 30% de la góndola, la pregunta es si esto garantiza que el 60% restante lo pueden proveer las pymes”, explicó a Infobae Damian Di Pace, director de la consultora Focus Markwet. “En el sector alimentos hay 203 fabricantes donde 21 son el 60% mercado, en bebidas hay 127 fabricantes y 14 concentran el 80%, lo mismo en Cuidado Personal donde hay 82 fabricantes y 11 son 80% del mercado y en limpieza hay 70 fabricantes y sólo 5 fabricantes son 80% del mercado”, resaltó el experto. Algunos analistas entienden que puede haber faltantes en los supermercados por escasez en la capacidad de producción de las pymes Este dato no es menor teniendo en cuenta que hay especialistas en consumo que señalan que se puede llegar a tener góndolas semi vacías por la escasez de productos que puedan suplantar el lugar que ocupan esas marcas. “No es ilógico pensar en góndolas medias vacías”, señaló Di Pace. El director de la consultora de mercado de consumo masivo dijo que las debilidades que presenta la norma es que es de implementación “en sólo el 30% del mercado, que es lo que representan hoy las grandes cadenas de supermercados. Si alguien va a un supermercado de cercanía o a un mayorista, no se va a encontrar con esto". La referencia tiene que ver con que la norma alcanza a sólo 13 cadenas de supermercados, el resto está exenta. La norma es sólo de aplicación para las 13 grandes cadenas de supermercados que representan el 30% del mercado y no es de cumplimiento para los mayoristas ni los locales de cercanía Di Pace resaltó además: “la norma no ataca la concentración porque no resuelve el ahogo tributario que sufren las pymes” y agregó: "será dificultoso resolver el control. Si con un programa de Precios Cuidados nunca se puede abarcar el total de abastecimiento de 310 productos, ¿será posible sobre millones de productos en 2.700 puntos de ventas?”. La medida generó muchas rispideces en el sector desde el momento mismo de la presentación de la iniciativa del oficialismo. Desde la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) sostuvieron que se iban a tomar un tiempo para opinar al respecto. Pero no son los únicos, desde la Amcham (Cámara de Comercio de los EEUU en la Argentina) ya habían adelantado que el proyecto "pone en riesgo a toda la cadena de comercialización que abastece al 70% del mercado. Teniendo en cuenta además que, de los 10 mayores empleadores privados de la Argentina, 4 son cadenas de comercialización que serán afectados por la norma en cuestión”. Afirman que ahora las empresas que tendrán el 30% de la góndola no querrán enviar a sus repositores Un dato no menor es que algunos analistas entienden que esta norma que busca generar competitividad para las pymes y, de esa manera, que los compradores tengan más opciones de precios, puede redundar en imágenes de góndolas a medio completar y un costo mayor de su reposición. La norma establece penalidades por lo que puede ser que una góndola se encuentre a medio completar porque las empresas pueden mandar menos mercadería a este canal y porque no hay productos para suplirlos. Por ejemplo, en el caso de las cervezas, CCU, Quilmes y Ambeb concentran el 93% del mercado, es casi imposible que el 3% del canal restante pueda producir lo suficiente para abastecer el espacio asignado por la nueva norma. Además, hay algunas marcas que empiezan a poner en duda el envío del repositor, lo que significaría que los supermercados deberían suplirlos y eso es un costo que siempre se traslada al consumidor.