Alerta por un audio viral sobre el dengue en La Plata:

Tweet Con quince casos confirmados en la ciudad y cuatro de ellos autóctonos, el brote de dengue mantiene en alerta a los vecinos. En las últimas horas un mensaje se viralizó en WhatsApp y causó alarma, pero en el Municipio pidieron extremar los cuidados y no generar psicosis en la población. Con quince casos confirmados en la ciudad y cuatro de ellos autóctonos, el brote de dengue mantiene en alerta a los vecinos. En las últimas horas un mensaje se viralizó en WhatsApp y causó alarma, pero en el Municipio pidieron extremar los cuidados y no generar psicosis en la población. "Es una situación grave", dijo el presidente del Colegio de Médicos de La Plata, Jorge Mazzone, autor del audio que se viralizó en las últimas horas y despertó una fuerte alarma entre los vecinos por la presencia de dengue en el centro platense. Tal y como se había informado, en la ciudad existen al menos quince casos confirmados -cuatro autóctonos y once importados, contraídos fuera del país- y dos de ellos se registraron en pleno casco urbano de la ciudad. La advertencia del especialista generó un fuerte revuelo entre los vecinos. El mensaje circuló rápidamente de un celular a otro, con una clara advertencia: "Tenemos dengue en el centro de La Plata". No obstante, la Municipalidad intentó llevar un poco de calma y en ese sentido, los expertos comunales explicaron que se trata de casos que ya estaban registrados y que solo se deben extremar las precauciones, tal y como se venía informando. Mazzone, por su parte, confirmó a este medio que envió el audio a sus colegas del Colegio de Médicos para anunciar la realización de una jornada de actualización sobre el tema, que se realizará el próximo jueves 5 de marzo desde las 18, en la sede de la institución, en 51 entre 9 y 10. El experto platense indicó que la situación ya fue calificada como un "brote" por el Minsiterio de Salud bonaerense y agregó que la preocupación se suscita porque "empezamos a tener dengue urbano". "Esto implica una campaña más agresiva de información y prevención", agregó Mazzone y en ese marco remarcó la necesidad de llevar a cabo capacitaciones y difundir información certera sobre cómo prevenir contagios. "El problema no es solo el mosquito, sino también los huevos que pone, porque los nuevos mosquitos también propagan el virus", destacó el especialista y agregó que los insectos pueden moverse hasta unos 400 metros del lugar donde nacieron. En esa línea vale destacar que la Comuna fumiga todas las zonas donde se registraron contagios, con unos 900 metros a la redonda, para asegurarse de matar a todos los mosquitos infectados. En La Plata se tiene constancia de la existencia de tres de los cuatro serotipos -o variedades- del dengue existentes. Los problemas graves de salud se generan cuando un paciente que haya sido infectado con uno de ellos, es picado por otro serotipo diferente. Fuente: 0221.com Próximo >