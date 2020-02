El Senior de la Liga del Oeste se pone en marcha con 12 equipos

Tweet Por primera vez en su historia la Liga del Oeste tendrá torneos de Fútbol Senior en este 2020. El viernes por la noche se dejó estipulado todo lo referente al Apertura que comenzará el domingo 22 de marzo con 12 equipos participando. Conocé el fixture completo Por primera vez en su historia la Liga del Oeste tendrá torneos de Fútbol Senior en este 2020. El viernes por la noche se dejó estipulado todo lo referente al Apertura que comenzará el domingo 22 de marzo con 12 equipos participando. Serán durtante el año tres Torneos; Apertura, Clausura y Liguilla comenzando el domingo 22 de marzo y con horario de juego desde las 9:45 hs de la mañana. LOS EQUIPOS PARTICIPANTES Atlético Rivadavia, Barrio Norte e Independiente (América), Gorra de Cuero (Carlos Tejedor), Independiente (González Moreno), Jorge Newbery y Racing Club (Fortín Olavarría), Los Once (Colonia Seré), Mapuche (América), Sansinena F.C., Social (Tres Algarrobos) y Unión (Roosevelt). Horario de inicio de los partidos: 9:45. Torneos: Apertura, Clausura, Liguilla. Torneo Apertura: jugarán todos contra todos a una rueda. El ganador del certamen clasificará automáticamente a la definición de la temporada. Torneo Clausura: jugarán todos contra todos a una rueda, invirtiéndose las localías del Apertura. El ganador del certamen clasificará automáticamente a la definición de la temporada. Liguilla: los equipos se dividirán en 2 zonas de 6. El mejor de cada grupo clasificará a la final a ida y vuelta. Campeón de temporada: los ganadores de los torneos Apertura, Clausura y Liguilla jugarán la definición por el título del año. – Si hay 3 ganadores, el que más puntos tenga clas ificará directamente a la final y los otros 2 jugarán una semifinal previa. – Si un equipo gana 2 campeonatos, tendrá ventaja deportiva en la final. – Si un equipo gana los 3 campeonatos, automáticamente seráel campeón de la temporada. TEMPORADA 2020 FECHA 1 – 22/03/2020 Gorra de Cuero (Carlos Tejedor) – Los Once (Colonia Seré) Jorge Newbery (Fortín Olavarría) – Barrio Norte (América) Mapuche (América) – Independiente (González Moreno) Sansinena F.C. – Independiente (América) Unión (Roosevelt) – Racing Foot Ball Club (Fortín Olavarría) Atlético Rivadavia – Social (Tres Algarrobos) FECHA 2 – 29/03/2020 Los Once (Colonia Seré) – Social (Tres Algarrobos) Racing Foot Ball Club (Fortín Olavarría) – Atlético Rivadavia Independiente (América) – Unión (Roosevelt) Independiente (González Moreno) – Sansinena F.C. Barrio Norte (América) – Mapuche (América) Gorra de Cuero (Carlos Tejedor) – Jorge Newbery (Fortín Olavarría) FECHA 3 – 05/04/2020 Jorge Newbery (Fortín Olavarría) – Los Once (Colonia Seré) Mapuche (América) – Gorra de Cuero (Carlos Tejedor) Sansinena F.C. – Barrio Norte (América) Unión (Roosevelt) – Independiente (González Moreno) Atlético Rivadavia – Independiente (América) Social (Tres Algarrobos) – Racing Foot Ball Club (Fortín Olavarría) FECHA 4 – 12/04/2019 Los Once (Colonia Seré) – Racing Foot Ball Club (Fortín Olavarría) Independiente (América) – Social (Tres Algarrobos) Independiente (González Moreno) – Atlético Rivadavia Barrio Norte (América) – Unión (Roosevelt) Gorra de Cuero (Carlos Tejedor) – Sansinena F.C. Jorge Newbery (Fortín Olavarría) – Mapuche (América) FECHA 5 – 19/04/2020 Mapuche (América) – Los Once (Colonia Seré) Sansinena F.C. – Jorge Newbery (Fortín Olavarría) Unión (Roosevelt) – Gorra de Cuero (Carlos Tejedor) Atlético Rivadavia – Barrio Norte (América) Social (Tres Algarrobos) – Independiente (González Moreno) Racing Foot Ball Club (Fortín Olavarría) – Independiente (América) FECHA 6 – 26/04/2020 Los Once (Colonia Seré) – Independiente (América) Independiente (González Moreno) – Racing Foot Ball Club (Fortín Olavarría) Barrio Norte (América) – Social (Tres Algarrobos) Gorra de Cuero (Carlos Tejedor) – Atlético Rivadavia Jorge Newbery (Fortín Olavarría) – Unión (Roosevelt) Mapuche (América) – Sansinena F.C. FECHA 7 – 03/05/2020 Sansinena F.C. – Los Once (Colonia Seré) Unión (Roosevelt) – Mapuche (América) Atlético Rivadavia – Jorge Newbery (Fortín Olavarría) Social (Tres Algarrobos) – Gorra de Cuero (Carlos Tejedor) Racing Foot Ball Club (Fortín Olavarría) – Barrio Norte (América) Independiente (América) – Independiente (González Moreno) FECHA 8 – 10/05/2020 Los Once (Colonia Seré) – Independiente (González Moreno) Barrio Norte (América) – Independiente (América) Gorra de Cuero (Carlos Tejedor) – Racing Foot Ball Club (Fortín Olavarría) Jorge Newbery (Fortín Olavarría) – Social (Tres Algarrobos) Mapuche (América) – Atlético Rivadavia Sansinena F.C. – Unión (Roosevelt) FECHA 9 – 17/05/2020 Unión (Roosevelt) – Los Once (Colonia Seré) Atlético Rivadavia – Sansinena F.C. Social (Tres Algarrobos) – Mapuche (América) Racing Foot Ball Club (Fortín Olavarría) – Jorge Newbery (Fortín Olavarría) Independiente (América) – Gorra de Cuero (Carlos Tejedor) Independiente (González Moreno) – Barrio Norte (América) FECHA 10 – 24/05/2020 Los Once (Colonia Seré) – Barrio Norte (América) Gorra de Cuero (Carlos Tejedor) – Independiente (González Moreno) Jorge Newbery (Fortín Olavarría) – Independiente (América) Mapuche (América) – Racing Foot Ball Club (Fortín Olavarría) Sansinena F.C. – Social (Tres Algarrobos) Atlético Rivadavia – Unión (Roosevelt) FECHA 9 – 31/05/2020 Atlético Rivadavia – Social (Tres Algarrobos) Social (Tres Algarrobos) – Unión (Roosevelt) Racing Foot Ball Club (Fortín Olavarría) – Sansinena F.C. Independiente (América) – Mapuche (América) Independiente (González Moreno) – Jorge Newbery (Fortín Olavarría) Barrio Norte (América) – Gorra de Cuero (Carlos Tejedor)