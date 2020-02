Santa Rosa: Murió un joven en la Laguna Don Tomás

Tweet En horas de la siesta santarroseña, un adolescente se ahogó en la zona del Mangrullo. En horas de la siesta santarroseña, un adolescente se ahogó en la zona del Mangrullo. Un juego entre dos adolescentes varones y la novia de uno de ellos terminó este sábado en una fatalidad: se estaban tirando del puente que une "El Mangrullo" con el espejo mayor de la Laguna Don Tomás, y uno de ellos murió ahogado. "El chico que estaba con la novia intentó salvar a su amigo pero no pudo", contó a El Diario una fuente policial. La víctima fatal tiene entre 17 y 18 años de edad. La policía tratar de establecer por estas horas cómo fue que ocurrió todo y si la versión del amigo es real. “El chico que se murió no sabía nadar. El amigo lo intentó salvar, se tiró al agua, pero se acalambró y no lo pudo sacar”, agregó la misma fuente. El adolescente que intentó socorrer a su amigo fue trasladado a la Seccional Segunda mientras se realizan las averiguaciones correspondientes. Sería liberado en las próximas horas. El caso está en manos de la fiscala Cecilia Martiní. Fuente: El Diario de La Pampa Próximo >