CARBAP desafía al gobierno y ya prepara un lock out

La dirigencia de las patronales agropecuarias, a las que el presidente les pidió la sinceridad de que se digan parte de "Cambiemos", desgasta al gobierno nacional. "Llevamos tres meses y parece que hubieran transcurrido tres años", dijo el jefe de CARPAB (Matías de Velazco) después del encuentro del viernes en Olavarría. La dirigencia de las patronales agropecuarias, a las que el presidente les pidió la sinceridad de que se digan parte de "Cambiemos", desgasta al gobierno nacional. "Llevamos tres meses y parece que hubieran transcurrido tres años", dijo el jefe de CARPAB (Matías de Velazco) después del encuentro del viernes en Olavarría. Los patrones rurales de La Pampa y Buenos Aires salieron a desafiar al gobierno nacional, advirtieron que están pensando en un lock out y dejaron en claro que se niegan a la distribución de sus riquezas que se planea mediante un nuevo mecanismo de retenciones. La voz de alerta la dio el presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), Matías de Velazco, además en un contexto en el que ya aparecieron algunos cortes de ruta en distintos puntos del país. Desde la Casa Rosada hicieron saber que la decisión de subir tres puntos los derechos de exportación de la soja "es inamovible". Eso disparó la reacción de de Velazco: afirmó que la entidad "sigue con la idea firme de ir a un paro", en referencia a un posible lock out (el paro es una herramienta y derecho de reclamo que tienen trabajadores y trabajadoras; cuando los empresarios se niegan a comercializar, por ejemplo, se le da a la medida esa otra denominación). Además, el dirigente advirtió que esa medida de fuerza está prevista tanto "si suben las retenciones" como si "las mantienen en el 30%". La decisión la tomó el Consejo directivo de la entidad, durante un encuentro que se hizo el viernes en Olavarría. Además, le respondió al presidente Alberto Fernández sobre el vínculo de los productores con Cambiemos. "A nosotros no nos opera nadie, ni Cambiemos ahora, ni ellos cuando eran oposición", dijo en una entrevista con La Red Rural, por Radio La Red AM 910. Opinó sobre la relación con el Gobierno: "Ya se encuentra totalmente desgastada. Llevamos tres meses y parece que hubieran transcurrido tres años", aseguró. El ministerio de Agricultura negocia con la Mesa de Enlace la baja del tributo a una serie de cultivos como girasol, arroz y maní, entre otros. De Velazco también rechazó esta posibilidad: "Si te suben las retenciones a la soja pero te las baja al girasol, en definitiva el balance siempre queda a favor del Estado que va acumulando más ingresos a sus arcas", dijo en tono de queja. Para el dirigente, lo que "los políticos no entienden -no solo este Gobierno- es que tienen que aflojar con el tamaño del Estado". "La Argentina ya probó muchas veces en solo extraerle al campo y no ajustar el Estado, sino seguir agrandándolo. Eso nos llevó a una crisis permanente y estructural de la Argentina. Tenemos que probar otra receta", presiguió. Si bien la idea de CARBAP es insistir con la propuesta de lock out a partir del martes, día en que terminaría la negociación Gobierno-Mesa de Enlace, De Velazco dio su visión sobre lo que debería suceder para evitar la medida de fuerza. "Si hubiera realmente una señal, un programa de reducción de retenciones lógico o una expresión del Presiente acerca de lo nefasto y poco conveniente que son, se calmaría el ánimo de los productores", planteó.