Tabla de posiciones, cómo se jugará la última fecha y la posibilidad de una final: todo lo que hay que saber sobre la definición de la Superliga entre River y Boca

Tweet El próximo sábado, el Millonario visitará a Atlético Tucumán y el Xeneize recibirá a Gimnasia de La Plata en la última jornada de la Superliga El próximo sábado, el Millonario visitará a Atlético Tucumán y el Xeneize recibirá a Gimnasia de La Plata en la última jornada de la Superliga Todo debería definirse en la última fecha. O quizás no. La 23ª jornada de la Superliga será de una emotividad extrema. Con River y Boca peleando por conquistar el título de la máxima categoría. Con River y Boca jugando sus partidos en simultáneo con un ojo puesto en el rival de toda la vida. Con River y Boca tratando de evitar la final en campo neutral que tendría que celebrarse como un eventual desempate. El próximo sábado 7 de marzo desde las 21, el Millonario visitará el Estadio Monumental José Fierro de Tucumán para toparse contra Atlético por la última jornada del campeonato local. El Xeneize, por su lado, se encontrará con el Gimnasia y Esgrima de La Plata de Diego Armando Maradona que viene con una racha de tres triunfos consecutivos. El combinado de Marcelo Gallardo, tras su empate como local ante Defensa y Justicia, llega dependiendo de sí mismo al cierre del torneo: le lleva un punto de diferencia a los dirigidos por Miguel Ángel Russo. Eso los obligará a ganar para no prestar atención a nada o a mirar el resultado de Boca ante cualquier otro marcador contra el Decano tucumano. Si los resultados terminan decantando en una igualdad de puntos entre los dos equipos más poderosos del país, el reglamento contempla que disputen un partido desempate 72 horas después de sus últimas presentaciones en un campo neutral que deberá definir la mesa directiva de la Superliga. Sin embargo, ese esquema deberá modificarse indefectiblemente por su calendario de la segunda jornada de la Copa Libertadores: tras la 23ª fecha del campeonato doméstico, Boca recibirá el martes 10 de marzo a Independiente de Medellín en la Bombonera y River será anfitrión el miércoles 11 de marzo de Binacional de Perú en el Monumental. Frente a eso, y según pudo averiguar Infobae, las autoridades tienen contemplado que la “final desempate” de la Superliga se desarrolle el fin de semana del 15 de marzo por lo que el Millonario debería postergar su debut en la Copa de la Superliga ante Atlético Tucumán y Boca lo imitaría en su estreno contra Godoy Cruz. Un detalle no menor para la conformación de los equipos de cara a la 23ª fecha del torneo: este martes 3 de marzo Boca viajará a Venezuela para debutar en la Libertadores ante Caracas y River pondrá primera en el certamen internacional el miércoles 4 de marzo en Ecuador contra la Liga de Quito. LOS ESCENARIOS POSIBLES • Si River le gana a Atlético Tucumán, es campeón sin importar el resultado de Boca • Si River empata con Atlético Tucumán, será campeón si Boca no le gana a Gimnasia de La Plata • Si River pierde con Atlético Tucumán, será campeón si Boca cae ante Gimnasia de La Plata • Si River pierde con Atlético Tucumán y Boca iguala con Gimnasia, jugarán un partido desempate • Si River pierde con Atlético Tucumán, Boca será campeón si le gana a Gimnasia de La Pata • Si River empata con Atlético Tucumán, Boca será campeón si le gana a Gimnasia de La Plata ASÍ SE JUGARÁ LA FECHA 23 Viernes 6 de marzo 19.00 Arsenal-Aldosivi (FOX Sports Premium) 21.10 Argentinos-Rosario Central (TNT Sports) Sábado 7 de marzo 18.00 Banfield-Huracán (TNT Sports) 18.00 Defensa y Justicia-Patronato (FOX Sports Premium) 21.00 Atlético Tucumán-River (TNT Sports) 21.00 Boca-Gimnasia (FOX Sports Premium) Domingo 8 de marzo 17.35 San Lorenzo-Lanús (FOX Sports Premium) 19.40 Independiente-Central Córdoba (TNT Sports) 21.45 Newell’s-Godoy Cruz (FOX Sports Premium) 21.50 Talleres-Colón (TNT Sports) Lunes 9 de marzo 19.00 Unión-Vélez (TNT Sports) 21.10 Estudiantes-Racing (FOX Sports Premium) Próximo >