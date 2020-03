Tweet El gerente de regiones de Vialidad Nacional, cuestionó al gobierno anterior al dejar obras inconclusas. Anticipó que se está revisando toda la documentación para poner en marcha la variante Chacabuco. El gerente de regiones de Vialidad Nacional, cuestionó al gobierno anterior al dejar obras inconclusas. Anticipó que se está revisando toda la documentación para poner en marcha la variante Chacabuco. El Gerente de Regiones de Vialidad Nacional, Patricio García, destacó que existen planes en torno a concluir los trabajos la ruta nacional 7 en su totalidad, desde el organismo que integra. "La prioridad que hemos tomado a partir del pedido de Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas y de Gustavo Arrieta, titular de Vialidad Nacional, es encontrar un orden. Hemos decidido hacernos cargo de Vialidad y no hacer marketing como el gobierno anterior sacándose fotos arriba de puentes que no llevan a ningún lugar o rutas que empiezan y a diez kilómetros terminan, no ayudan en nada. Dejaron todo a medio hacer y generar nuevos conflictos y prueba de ello es un accidente que hubo en Junín este viernes", señaló a Cuarto Político. Aclaró que "no soy de las personas que hacen política detrás de una desgracia pero debemos marcar que los tramos que han dejado a medio empezar, abandonando trabajos, tareas y sin marcar los lugares correctamente están generando una problemática grave que debemos atender rápidamente". A renglón seguido agregó que "tenemos un problema presupuestario. Hay que ordenar las cuentas en Argentina y en obras públicas, estamos por eso privilegiando un montón de obras. Entre las cosas que el propio Alberto Fernández está privilegiando al igual que Gabriel Katopodis y Gustavo Arrieta, es que la ruta 7 no se detenga en su construcción. Habrá que ver cómo la fortalecemos". Mencionó que "hay importantes avances. Estamos cerca de llegar con la doble vía hasta Carmen de Areco. Ese tramo tiene complejidades hasta Chacabuco pero es circulable y ha quedado bastante complejizado todo el proceso entre Chacabuco y Junín, fundamentalmente en la variante Chacabuco hay muchos problemas para darle continuidad. Estamos revisando toda la documentación para ponerla en marcha nuevamente y no deseamos que no se detenga el tramo que va desde "·la curva de los pollos" hasta Junín, que nos garantiza transitabilidad y darle unión a esa terrible inversión que se hizo en puentes que no se sabe adónde llevan". "Hay que privilegiar eso y lograr que la conectividad entre Junín, Chacabuco, Carmen de Areco y Buenos Aires se concrete. Creo que en no mucho tiempo más ese tramo estará terminado y luego haremos el esfuerzo para terminar los tramos restantes, por lo menos hay que terminar lo poco que han empezado que están generando más problemas que soluciones", afirmó Patricio García. "El mandato que tenemos del ministro Katopodis y de Gustavo Arrieta es darle sentido a esas obras, ya que el dinero de los argentinos ha quedado tirado en los caminos haciendo tramos que solamente le sirvieron para el marketing electoral de Macri y no se avanzó mucho más. Hay que darle sentido verdadero y lograr que esta actitud irresponsable de esos dirigentes que ahora no tienen vergüenza y empiezan a criticar a menos de 60 días de haber asumido nuestro gobierno y que entiendan que las cosas cuando se empiezan hay que terminarlas y eso va a ser nuestro compromiso", resaltó el funcionario nacional. Vale recordar que Patricio García fue designado como el nuevo Gerente de Regiones de Vialidad Nacional, organismo que actualmente administra Gustavo Arrieta y es dependiente de la cartera de Obras Públicas que conduce Gabriel Katopodis. Sus funciones contemplan la representación de las cinco regiones del país como así también la coordinación de las obras viales de cada distrito provincial. Días asado, el gerente estuvo presente en la gestión de los trabajos de emergencia que fueron realizados en las provincias del NOA y NEA producto de las fuertes precipitaciones que ocasionaron cortes en diferentes rutas nacionales. Patricio García fue designado por el nuevo Gobierno Nacional teniendo en cuenta su extensa carrera política que inició en Florentino Ameghino. Fue el primer intendente electo de ese distrito, reelecto en sus funciones y luego senador provincial durante 20 años. SE GARANTIZA LA CONTINUIDAD LABORAL DE LOS TRABAJADORES DEL CORREDOR Además, Patricio García expresó en relación a la trasferencia del corredor vial de la ruta nacional 188 que "tomamos el tramo desde Junín hasta General Villegas. Ahora el mantenimiento quedará a cargo de Vialidad Nacional. Los trabajadores que pertenecían a este corredor tienen garantizada la continuidad laboral. Fui en su momento el que les avisó que le iban a hacer una mala pasada, fui muy criticado, se creyó que era una campaña del miedo pero la realidad nos terminó estrellando". "Los trabajadores tuvieron la fortaleza de cuidarse entre ellos, el gremio los ayudó y hoy hay un gobierno que los va a seguir cuidando y hará que su fuente de trabajo se mantenga. Ese es el compromiso que tenemos", destacó. Próximo >