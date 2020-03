Ante las diferentes posturas sobre la oferta salarial, ¿se rompe el frente docente bonaerense?

Tweet Tres de los cinco gremios que componen el Frente de Unidad Docente bonaerense (FUDB) aceptaron y dos rechazaron la propuesta del gobernador Axel Kicillof, ¿esto supone un desmembramiento del frente? Tres de los cinco gremios que componen el Frente de Unidad Docente bonaerense (FUDB) aceptaron y dos rechazaron la propuesta del gobernador Axel Kicillof, ¿esto supone un desmembramiento del frente? Un sector del Frente de Unidad Docente Bonaerense no aceptó la mejora salarial propuesta por el gobernador Axel Kicillof, lo que no impedirá el comienzo de clases. Puntualmente, los dos gremios mayoritarios del FUDB votaron en forma distinta la oferta del gobierno bonaerense de elevar un 16,6% los salarios para renegociar en julio. El Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), que conduce Roberto Baradel, aceptó, la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), que lidera Mirta Petrocini, la rechazó, al igual que la Unión de Docentes de la provincia de Buenos Aires (Udocba). El Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), y la Asociación de Magisterio Técnico (Amet) que también integra el Frente de Unidad Docente, aceptaron la propuesta de Kicillof al igual que SUTEBA. ¿Suponen, las diversas posturas, una fractura del frente? Desde UDOCBA le recordaron que el FUDB “no es una alianza”, y explicaron que “somos sindicatos que nos definen las políticas gremiales a cada uno, tener diferentes posturas no es obstáculo para trabajar en unidad como lo venimos haciendo”. En el mismo sentido se manifestaron desde SUTEBA: “No hay fractura, ni ruptura ni nada que se le parezca del FUDB, hubo distintas definiciones en los cuerpos consultivos de los sindicatos y definiciones de las cabezas”. Patricio Villegas, es secretario general de SUTEBA La Plata, y agregó: “Ya hemos pasado por momentos así durante la gestión de María Eugenia Vidal al frente del gobierno de la Provincia, eso habla muy bien del FUDB a nivel provincial y de los agrupamientos que hay de los distintos sindicatos en cada uno de los distritos”. Los gremios destacan la existencia de tomar “definiciones en independencia de cada uno de los sindicatos en estas cuestiones” porque “habla de una madurez política de cada uno de los compañeros y compañeras que tienen la responsabilidad de conducir estos sindicatos”, y enfatizó: “Lejos de estar roto, estamos más juntos que nunca. El camino era la unidad en momentos de resistencia y también en un momento de construcción y avance de derechos. Reafirmo la madurez de los dirigentes y que no hay posibilidad de ruptura del FUDB”. < Prev Próximo >