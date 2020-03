Mensaje de Alberto Fernández al campo: “Los que producen y exportan tienen que hacer un esfuerzo”

Tweet En medio de la tensión con el sector por la posible suba de retenciones, el Presidente le dedicó un tramo de su discurso En medio de la tensión con el sector por la posible suba de retenciones, el Presidente le dedicó un tramo de su discurso “El campo debe ser un protagonista. Los hemos convocado para que participen en la lucha contra el hambre. Pero también deben hacer el esfuerzo quienes producen y exportan. Que el campo crezca es uno de nuestros objetivos”, afirmó este domingo el presidente Alberto Fernández en el inicio al 138º período de sesiones ordinarias del Congreso. En ese marco, se refirió a las negociaciones por la suba de retenciones a la soja y remarcó: “Hemos hecho una propuesta generosa en materia de derechos de exportación en la que solo se incrementa uno de un total de 25 cultivos que hoy están afectados por esos derechos. La propuesta respeta en un todo las condiciones que nos fueran impuestas por la Ley de Solidaridad. Eso resulta favorable para muchos cultivos pero especialmente para el desarrollo de las economías regionales”. Lejos de confrontar con el sector agropecuario, Fernández lo llamó a encontrar el camino para preservar el desarrollo. “Deben ser un protagonista importante. Queremos que luchen contra le hambre”, destacó. Y agregó: “Que el campo crezca es uno de nuestros objetivos. Queremos que tengan más fácil acceso al crédito. Queremos lograr el desarrollo a través de la inversión productiva y la generación de empleo”. En un tramo de si discurso ante la Asamblea Legislativa, el Presidente se refirió a lo que el campo le puede aportar al país en la lucha contra el hambre. “Cereales, carne leche, tienen mucho que dar a los que necesitan”, subrayó al tiempo que insistió: “pero también deben hacer el esfuerzo aquellos que producen y exportan porque tienen mejores condiciones en la Argentina de hoy”. El campo debe ser un protagonista. Los hemos convocado para que participen en la lucha contra el hambre. Pero también deben hacer el esfuerzo quienes producen y exportan En otro orden, se refirió a algunas de las medidas del Gobierno para impulsar la producción del sector y destacó haberse ocupado de mejorar las condiciones para que los productores del campo tengan un más fácil acceso al crédito. “Hemos cuidado que el precio de los combustibles no los afecte tampoco. Una divisa estabilizada ayuda mucho a la hora de comprar insumos”, detalló. Partiendo de allí, y queriendo preservar el mejor desarrollo del campo, hemos hecho una propuesta generosa en materia de derechos a las exportaciones en la que solo se incrementa uno de un total de veinticinco cultivos que hoy están afectados por esos derechos. “La propuesta que hemos sometido a consideración del sector, que además preserva la situación de los pequeños productores, respeta en un todo las condiciones que nos fueran impuestas por la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. Ello resulta absolutamente favorable para muchos cultivos pero particularmente para el desarrollo de las economías regionales”, aseguró Fernández. En ese sentido, dijo que aspira a que a través del diálogo se puedan encontrar los caminos que conduzcan al país a sostener el desarrollo y a preservas las cuentas públicas. El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, se reunió el viernes con el presidente de la Sociedad Rural (SRA), Daniel Pelegrina; su par de Confederación Rurales (CRA), Jorge Chemes; el titular de Federación Agraria (FAA), Carlos Achetoni; y el presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto. Cabe destacar que el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, recibirá a los integrantes de la Mesa de Enlace el próximo martes a las 10. No hay que perder de vista que Basterra se reunió el viernes con el presidente de la Sociedad Rural (SRA), Daniel Pelegrina; su par de Confederación Rurales (CRA), Jorge Chemes; el titular de Federación Agraria (FAA), Carlos Achetoni; y el presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto, en medio de rumores de un aumento de tres puntos porcentuales en las retenciones a la soja y en el marco del cierre del registro de exportaciones (DJVE). Al finalizar la reunión, la dirigencia agropecuaria indicó que en el gobierno nacional “no hay ninguna decisión tomada” en referencia al mencionado aumento y aseguraron que “no va a haber ningún anuncio (del mismo) hasta que no terminemos de concretar el análisis de los números producto por producto”, cuestión que podría concretarse en la próxima reunión. < Prev Próximo >