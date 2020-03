Otra Mala Idea, una banda capitalina con integrantes rivadavienses

Tweet Se trata de Baltazar Ameijeiras y Facundo Chico, hijos de familias de América que residen y estudian en Capital Federal. Como nacio la banda, que tipo de música hacen y las aspiraciones a futuro. Se trata de Baltazar Ameijeiras y Facundo Chico, hijos de familias de América que residen y estudian en Capital Federal. Como nacio la banda, que tipo de música hacen y las aspiraciones a futuro. Banda de amigos “La banda está conformada por amigos, se llama Otra Mala Idea, es un power trio orientado al rock grunge, tuvimos la oportunidad de grabar 5 temas en un demo con calidad…, estamos armando fechas para hacer presentaciones en capital, cuestión que no es nada fácil, contamos con gente conocida y amiga que nos ayuda mucho como el Cabo Falcone (también de América) que nos va a organizar eventos y ya tenemos confirmada una presentación el 20 de marzo en Palermo, en Parque centenario…, hace 1 año que grabamos este demo, trabajamos con un productor y después de tiempo, dinero y esfuerzo comenzamos a dar los primeros pasos públicamente…” Estudios a la par “Estudie producción musical, hice la Tecnicatura en Sonido y Grabación, mientras estudiaba conocí a Mati quien es el bajista de la banda, el guitarrista y la voz de la banda es Facundo Chico, también es de América y ya veníamos con la idea de la banda con él, adquiriendo nuevas herramientas y conocimiento es que comenzamos a darle forma a este sueño…, hoy ya con los estudios culminados, estamos netamente abocados al trabajo…” – menciono Baltazar asegurando que comenzó a estudiar sin saber realmente que era lo que quería – “fue raro pero siempre me gusto andar con bandas, de chico en América estaba en una, me interesaba saber cómo era la producción de discos, la coproducción y todo lo que hay detrás, eso me llamaba la atención y comencé a estudiar…, ahora tengo la posibilidad de trabajar donde estudie…” Los temas del demo Eclipse, El Anden, La Leyenda del Burro, Mi Sangre Rockanrrolera y Victima, todos temas del rivadaviense Facundo Chico (Hijo de Sergio Chico y Stella Ubalde) – “los temas son de Facu, hay varios temas más, 8 o 9 aproximadamente, pero por una cuestión de presupuesto solo grabamos esos 5…, las canciones son singles, y por ahí pueden notar que nada tienen que ver un tema o una canción con otra, pero tratan de nuestra vivencias en general…” – expreso el artista desde Capital Federal donde reside agregando finalmente que – “más allá de esto, cada uno tiene se trabajo a la par, acá vivir de esto es muy caro…, ojala pronto nos puedan escuchar en América…, cariños para todos…” ESCUCHA LA NOTA COMPLETA LAS IMÁGENES < Prev Próximo >